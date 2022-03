Gorizia, in sospeso il concerto del pianista russo Bessonov

A causa dell'aggravarsi della situazione del conflitto in Ucraina, lo staff del pianista russo Ivan Bessonov, atteso al Teatro Verdi venerdì 1 aprile nell’ambito del cartellone di Musica e balletto, non ha la certezza di poter uscire da Mosca. Insieme alle altre realtà che vedono protagonista il giovane pianista, è quindi in via di valutazione da parte della direzione artistica la fattibilità del concerto a Gorizia. Lo spettacolo e di conseguenza la vendita dei biglietti sono temporaneamente sospesi. Non appena ci saranno novità, che speriamo tutti possano essere positive, saranno comunicate.

Un tango che prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico ha attraversato la polvere delle strade e che irrompe nei giochi dei bambini, fino a stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti. Un tango che, pur popolando l'Olimpo delle arti, non abbandona mai l'universo del divertimento. Questa la sintesi dello spettacolo di tango argentino Noches de Buenos Aires di Tango Rouge Company, in scena sabato 12 marzo alle 20.45 al Teatro Verdi di Gorizia nel cartellone di Musica e balletto. A fare da sfondo alle esibizioni degli otto ballerini una teatralità delicata, naturale e finalizzata alla costruzione di una narrazione appena accennata: un racconto di crescita del tango, nel tango e per il tango. Si inizia con i giochi dei bambini in cui il tango irrompe come divertimento e trasgressione e si arriva al tango degli adulti, fatto di eleganza e raffinatezza, passando per la sensualità del tango degli adolescenti. Tre fasi della vita che descrivono tre volti allo stesso tempo diacronici e sincronici degli straordinari passi argentini: il divertimento, la passione e l'arte. Da segnalare due momenti ricchi di simbolismo: un tango nel ristretto spazio di un tavolino, che ricorda gli esigui spazi delle affollate milonghe argentine e dimostra che l'arte può sbocciare anche tra i confini di quattro mattonelle e una coreografia drammatica, appassionata, in cui il trasformismo contagia anche i ballerini, concretizzandosi in una totale fusione tra uomo e donna.

Registi, coreografi e primi ballerini dello spettacolo sono Yanina Quinones e Neri Piliu, che si esibiranno insieme a Giselle Tacon e Nelson Piliu, Melina Maurino e Luis Cappelletti, Celeste Rey e Sebastian Nieva. Ad accompagnarli sarà la Tango spleen orchestra, formata da Mariano Speranza (pianoforte, voce e direzione), Francesco Bruno (bandoneon), Andrea Marras (violino), Elena Luppi (viola) e Daniele Bonacini (contrabbasso). L’orchestra sostiene da anni una intensa e riconosciuta attività sulla scena internazionale del Tango: è stata la rivelazione dell’edizione 2011 del XVIII Festival Nacional de Tango de La Falda in Argentina ed è regolarmente invitata a esibirsi come orchestra principale nei festival internazionali di tango. Ha realizzato importanti tournée e nel 2013 è stata invitata a essere parte di “A passo di tango in onore di Papa Francesco”, spettacolo svoltosi a Roma in omaggio all’insediamento del pontefice, con diretta televisiva e radiofonica su emittenti nazionali ed estere.

La biglietteria (via Garibaldi, 2/a - tel. 0481.383601) è aperta da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti sono disponibili anche su Vivaticket. L’accesso in sala è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato e come disposto dal Decreto Legge in vigore dal 24 dicembre sarà necessario indossare la mascherina FFP2.