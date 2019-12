A fine dicembre, Gorizia si veste nuovamente di... Magia. Il Kulturni dom e gli Assi Magici propongono, infatti, lo spettacolo “Illusion”, uno spettacolo per bambini e adulti che ci porterà nel mondo dell'illusionismo in un'atmosfera natalizia. Si esibiranno maghi professionisti e giovani promettenti, che daranno vita ad una serata – come consuetudine - eccezionale…e natalizia. Lo spettacolo “Illusion” si terrà venerdì 27 dicembre nella sala maggiore del Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20) con inizio alle 17. Ingresso 5 euro.

L’evento di magia è promosso dal Kulturni dom, in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia, gli Assi magici di Gorizia e il negozio di magia Magic Stage di Gorizia, nell’ambito della rassegna “Komigo baby 2019/20 – A teatro con mamma e papà”, pensata per tutta la famiglia grazie a un linguaggio semplice ma ricco di significati (fantasia, buoni sentimenti, insegnamenti, valori positivi ecc.).

Il prossimo appuntamento nell’ambito del Komigo baby, porterà in scena la rappresentazione in lingua slovena “Palček nos”, che si terrà lunedì 6 gennaio 2020, con inizio alle 11.

Informazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it, web www.kulturnidom.it.