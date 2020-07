Gorizia, sospesi tutti gli eventi del Premio Amidei

A seguito dello scioccante e drammatico incidente accaduto ieri al Parco Coronini Cronberg di Gorizia, gli organizzatori del Premio Amidei hanno deciso di sospendere le proiezioni e gli appuntamenti inizialmente programmati fino a domenica 26 luglio.

La cerimonia pubblica di premiazione del vincitore del 39° Premio Internazionale alla migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” attesa ieri non sarà riprogrammata. La consegna del Premio alla migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” a Marco Pettenello per “Lontano lontano” è avvenuta in forma privata, alla presenza del giurato Francesco Bruni, dell’Assessore Cultura, Sviluppo turistico Comune di Gorizia Fabrizio Oreti, del Presidente dell’Associazione cultura Sergio Amidei Francesco Donolato, del direttore organizzativo Amidei Giuseppe Longo e un ristretto gruppo di collaboratori della manifestazione.

Anche l’atteso incontro odierno con l’artista Alba Zari, moderato da Chiara Bardelli Nonino organizzato in collaborazione con lo studiofaganel è stato rinviato a data da destinarsi.

La programmazione del 39° Premio Amidei riprenderà in autunno con gli eventi ed incontri previsti per il Premio Opera d’Autore 2020 attribuito a Jean-Pierre e Luc Dardenne e il Premio alla cultura cinematografica 2020 a Walter Veltroni.

Informazioni e dettagli sugli appuntamenti autunnali dell’edizione diffusa del Premio Amidei 2020-2021 verranno comunicati a partire da fine agosto.

Per maggiori informazioni relativamente ai film fuori concorso Parasite, Jojo Rabbit e Richard Jewell vi inviatimo a consultare le pagine ufficiali del Kinemax di Gorizia.