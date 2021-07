Gorizia, una città che onora il cinema

Ritorna dal 23 al 29 luglio a Gorizia il Premio ‘Sergio Amidei’ con un intenso programma di premi, eventi, incontri, il nuovo sito www.amidei.com, il canale YouTube e una nuova location per celebrare la 40a edizione della manife - stazione nell’anniversario della scomparsa del filmmaker giuliano Sergio Amidei. Organizzato dall’Associazione culturale nata in suo nome, dopo l’edizione a tappe del 2020 ritorna alla struttura originaria per offrire 7 intense giornate di cinema tra film in e fuori concorso, eventi speciali e incontri dedica - ti all’analisi della scrittura per il cinema, nell’arena estiva nella centralissima Piazza Vittoria.

L’intenso programma vedrà alternarsi i tre premi principali e mini rassegne, presentazioni di libri con proiezioni abbinate, incontri con gli autori e l’appuntamento per i più piccoli, Amidei Kids. Perno della manifestazione, il Premio internazionale alla migliore sceneggiatura ‘Sergio Amidei’ vede in corsa 7 titoli europei distribuiti nella stagione cinematografica 2020-2021, selezionati per originalità e capacità di sperimentare nuove formule narrative, oltre che per l’attenzione alla realtà sociale e ai temi emergenti del mondo contemporaneo.



Il Premio all’Opera d’autore va a, cui sarà dedicata una retrospettiva curata assieme al regista,. Il Premio alla cultura cinematografica 2021 sarà assegnato a, fondatrice della rivista cinematografica Ciak e direttrice artistica dell’Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello: per l’occasione verrà proiettato il suo film preferito. Previste anche le sezioni Avere 40 anni. Scritture italiane 1981 e Il primo dio dello schermo, l’omaggio a Mattia Torre e quello a Bonifacio Angius.