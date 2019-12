Gospel alle Stelle per il Melograno Onlus

La magia della musica e della solidarietà, gli ingredienti che ancora una volta hanno reso unico “Gospel alle Stelle”, il concerto benefico svoltosi ieri sera al “Giovanni da Udine” con incasso devoluto (€ 9.875) a sostegno della Casa Famiglia per persone con disabilità del Melograno Onlus.

La voce black di JAZ e i FreeVoices, giovani talenti dotati di un’eccezionale vocalità e capacità interpretativa, hanno emozionato e trascinato il pubblico del teatrone in un autentico viaggio dentro lo spirito del Natale. Un’occasione speciale per apprezzare lo stile dello show-choir diretto da Manuela Marussi con la partecipazione speciale del violinista Lucio Degani, acclamato concertista nei maggiori teatri del mondo.

L’apertura dell’evento è stata affidata al Coro Valussi e Marinelli Gospel Choir, le formazioni delle omonime scuole udinesi presenti che hanno festeggiato trenta e quindici anni d’attività.

“Sono onorato di ricevere il premio e, in una serata in cui sono circondato dai giovani, voglio ricordare loro che in Friuli è possibile crescere e coltivare le qualità che contraddistinguono i friulani nel mondo”, queste le parole del Prof. Attilio Maseri a cui nell’ambito della serata è stato consegnato il premio “Solidarietà Più” targato Crédit Agricole Friuladria, l’istituto di credito che, come ha ricordato il Direttore Regionale Massimo Ritella, nel corso dell’anno sostiene iniziative solidali e le eccellenze del territorio.

Un impegno in prima linea al fianco di persone adulte con disabilità intellettive quello del Melograno che, come ha sottolineato il Presidente Giorgio Dannisi, dal 1996 opera pensando al “Durante e Dopo di Noi”, ovvero quando i genitori o chi si prende cura della persona con disabilità verrà a mancare.

Come tradizione, l'intero incasso del concerto e della lotteria abbinata (€ 9.875), è stato interamente devoluto a sostegno della casa famiglia che la Onlus gestisce a Lovaria. Vicinanza fattiva delle istituzioni e plauso per la capacità di “fare comunità” del Melograno, che a breve sarà impegnato nella realizzazione di un progetto di co housing inclusivo, sono stati espressi da Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio Regionale, e Enrico Berti, Presidente del Consiglio Comunale di Udine.

L'evento è realizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Udine, che l'ha inserito nella rassegna “Dicembre a Udine”, della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Comitato Sport Cultura Solidarietà e Servizi per il Terzo Settore, con il contributo principale di Confindustria Udine, Crédit Agricole Friuladria, Moroso e Immobiliare Friulana Nord.