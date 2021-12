Gospel, spiritual e blues nel repertorio di Claudio Cojaniz e Matteo Mosolo

Sarà uno spettacolo decisamente diverso dal solito, quello proposto da Claudio Cojaniz e Matteo Mosolo per questo Natale 2021, quello in programma a Premariacco il 10 dicembre. Un pianoforte, un contrabbasso e tanta musica tutta da ascoltare sotto la guida di due grandi personalità che hanno fatto della musica un vero capolavoro.



Lo spettacolo si apre con Matteo Mosolo che, con la voce ed il suo contrabbasso, ci fa vivere un progetto affascinante che va a ‘spulciare’ episodi gospel, spiritual e blues nel repertorio dei grandi contrabbassisti jazz come Mingus e Haden.



Segue poi Claudio Cojaniz con il suo progetto per un Natale ‘laico’ dove racconta brani gospel come ‘Amen’ o ‘Total Praise’ come blues songs e, in brani come ‘Sail Away’ o ‘Lean on Me’, impone un ritmo più marcato e incisivo senza perdere la tenerezza dello spiritual né la festosa manifestazione di speranza del gospel.



L’evento è organizzato da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' nata per la promozione del territorio e composta dai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’appuntamento è a Premariacco presso il TeatrOrsaria. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi con una telefonata o un whatsapp al Folk Club Buttrio: cell. 331 1077279. È richiesto il Green Pass.



