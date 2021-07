GradoJazz, salta il concerto di Andrea Motis

In seguito alla cancellazione della tournée italiana di Andrea Motis, cantante e trombettista spagnola risultata positiva al Covid, la serata iniziale di GradoJazz, sabato 17 luglio, subirà una variazione di programma: cancellato il concerto delle 19.30, alle 21.30 salirà sul palco dell’Arena Parco delle Rose Mafalda Minnozzi, artista italiana di caratura internazionale, che fa tappa a Grado con la sua tournée europea “Sensorial Tour Estate 2021”. Con lei sul palco quattro musicisti d’eccezione: il chitarrista, produttore-arrangiatore newyorchese Paul Ricci (già con Harry Belafonte e Astrud Gilberto, tra gli altri), Victor Jones, batterista statunitense che ha suonato con Stan Getz, Michel Petrucciani, Chaka Khan, Freddie Hubbard, Jimmy Scott e Nicola Di Camillo, contrabbassista che vanta diverse presenze nei festival jazz più importanti al mondo.

I biglietti e gli abbonamenti rimangono validi e l'organizzazione propone un voucher integrativo valido per un posto in poltronissima al concerto di Noa, il 27 luglio (info tickets@euritmica.it +39 04321720214 – whatsapp +39 3456968954).

Come una boccata d’ossigeno, nel segno della buona e vera musica, la cantante presenta a Grado una serie di raffinate produzioni musicali di rara intensità emozionale. In scaletta, intramontabili classici della musica popolare brasiliana come Insensatez, A Felicidade e Desafinado del maestro Antônio Carlos Jobim e brani di Ennio Morricone, Buarque de Hollanda, Cole Porter, Baden Powell, Bruno Martino e Toquinho, oltre a brillanti composizioni originali autografate da alcuni giganti della musica brasiliana come Toninho Horta e Filó Machado. Cantante dall’ammaliante e inconfondibile presenza scenica, dalla spiccata personalità e dall’accattivante carisma, Mafalda Minnozzi è una fra le voci italiane più apprezzate sulla scena internazionale. Eccellente nel creare un sapido mélange fra jazz, samba e bossa nova, riesce sempre a ottenere straordinari consensi di pubblico e critica in tutto il mondo. Moltissime le sue collaborazioni di assoluto prestigio al fianco di artisti blasonati in ambito mondiale, fra cui: Milton Nascimento, Dave Liebman, Leny Andrade, Gene Bertoncini, André Mehmari, Guinga, Lucio Dalla, Luca Aquino, Daniele Di Bonaventura, Gabriele Mirabassi, Giovanni Falzone, Giovanni Ceccarelli, Antonio Onorato, Filó Machado,Toquinho.

Prima del concerto, alle 18 all’Ex Cinema Cristallo, è prevista l’inaugurazione ufficiale di GradoJazz 2021 alla presenza delle autorità a cui seguirà il vernissage della mostra fotografica Jazz Portraits - I ritratti delle stelle di trent’anni di Udin&Jazz attraverso lo sguardo dei fotografi AFIJ (Associazione Fotografi Italiani di Jazz), curata da Luca A. d’Agostino, che rimarrà aperta tutti i giorni dal 17 al 24 luglio dalle 18 alle 22 (ingresso libero).