Gran finale a Mittelfest con Neri Marcorè e Le Divine Donne di Dante

Il Mittelfest chiude domenica 5 settembre, il suo ricco programma di appuntamenti con un interprete d’eccezione, Neri Marcorè che darà voce alle donne delle Divina Commedia in uno spettacolo musicale tanto atteso dal titolo “Le divine donne di Dante”, in programma alle 18.30 al Convitto Nazionale Paolo Diacono, a pochi giorni dal settecentesimo anniversario della sua morte.



Sempre la musica sarà ingrediente base del dialogo comico, sentimentale e musicale con Leo Ortolani, il creatore di Rat-man, e Giampaolo Bandini interpreti di “Due padri e altri animali feroci” in scena alle 16 nella Chiesa di San Francesco e di Signal in Forum Iulii di Strijbos & Van Rijswijk, lo show itinerante che avvolgerà la città ducale con i suoi suoni e le sue composizioni sorprendenti. Ancora musica con EmpatiAr al Monastero di Santa Maria in Valle (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30) che accompagnerà lo spettatore in un viaggio multisensoriale.



Al mattino alle 10 e alle 11.15 “I racconti a briglia sciolta!” di Fabio Scaramucci accoglieranno i bambini e le famiglie al Curtil di Firmine e lo spettacolo di danza “selezionato” a Mittelyoung tra quelli in concorso farà conoscere al pubblico l’assolo inedito di Sara Koluchova in programma alle 11 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti. Infine “Remote” dei Rimini Protokoll chiuderà la sua permanenza di grande successo al festival con il doppio appuntamento alle 11 e alle 17.30.



