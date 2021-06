Gran finale dedicato a Ennio Morricone per Come L'Acqua De' Fiumi

Ultima giornata, a Spilimbergo, per il festival di parole e musica “Come l'acqua de' fiumi”, promosso da Istituto Musicale “Guido Alberto Fano” e reso possibile dal supporto della Regione, del Comune di Spilimbergo e della Fondazione Friuli, per parlare dell'oggi e intrecciare temi, storie, idee.



Domenica 27 giugno, la gran chiusura del festival, in programma alle 20.30 al Miotto, vedrà protagonista la FVG Orchestra nel concerto “L'intreccio della visione e dell'ascolto di Ennio Morricone”: un imperdibile omaggio al grande maestro che ci ha lasciato un anno fa con la direzione del maestro Andrea Gasperin, la voce della soprano Elena Memoli. La partecipazione al festival è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.istitutofano.com.



"Come l’acqua de’ fiumi" è un festival in collaborazione con FVG Orchestra - Istituzione musicale e sinfonica del FVG, Unione Società Corali del FVG, Univerza v Ljubliani Akademija za glasbo, AMINa ODV, Associazione Culturale Darsi pace, Pro Spilimbergo, Gruppo Fisarmonicisti di Tarcento, Associazione culturale Età dell’Acquario e con l'amichevole aiuto dell'Associazione Mosaico genitori.



La partecipazione agli incontri e ai concerti di Come l'acqua de' fiumi 2021 è a ingresso libero.



La prenotazione è obbligatoria ed è effettuabile sul sito www.istitutofano.com