Gran finale dei Concerti d’inverno del Conservatorio Tartini di Trieste. Mercoledì 30 marzo alle 20.30 a Trieste in Sala Tartini (via Ghega 12), “Mèlos”, il piano recital del talentuoso Andrea Furlan: tutta l’intensità della “vocalità” strumentale in un concerto che spazia dall'op. 62 di Fryderyk Chopin, e quindi dall'essenza del canto notturno tipico del sentire romantico, alle due Polacche S.223 di Franz Liszt, e da Aleksandr Skrjabin con la Sesta sonata per pianoforte op. 62 di rarissima esecuzione, a Béla Bartók, con la Sonata per pianoforte che unisce melodia, maestosità e tradizione popolare. Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, al tel. 040 6724911. Info e dettagli www.conts.it



Nel corso dei secoli l'uomo ha tentato, talora riuscendovi, di catturare il suono vocale e di metterlo in musica. Chopin con l'op. 62 utilizza il canto anticipando la ricerca novecentesca dell’atmosfera sonora e rievocando figurativamente, attraverso la musica, scene notturne di luna piena, in mezzo ad una natura silenziosa, priva di elementi umani. Diverso è l'utilizzo della melodia da parte dell'ungherese Liszt, con la sua musica tecnicamente piuttosto ardua ma intrisa di un sentimento romantico ma mai scontato, come nelle due Polacche S.223. Nel primo Novecento, con Skrjabin e la Sesta sonata per pianoforte op. 62, la melodia è ormai fonte di immagini e l'armonia si scioglie in infinitesimali movimenti melodici. Diversa l'impronta melodica di Bartók, che sviluppa brani nei quali l'elemento melodico cerca di rievocare il più fedelmente possibile i canti più arcaici delle zone della Transilvania e dell'Ungheria, come nella sua Sonata per pianoforte.



Andrea Furlan, classe 1999, inizia lo studio del pianoforte all’età di 6 anni. Dopo aver frequentato la scuola media musicale di Pola, e il Liceo Musicale “I.S.I.S. Carducci-Dante” di Trieste - dove si diploma con il massimo dei voti - prosegue gli studi presso il Conservatorio Tartini di del M° Zaccaria conseguendo nel 2021 la laurea Triennale in pianoforte. Attualmente oltre a essere iscritto al Biennio di Maestro collaboratore del medesimo istituto, nelle classi del M° Silvano Zabeo, M° Fabrizio del Bianco e M° Patrizia Tirindelli, prosegue gli studi nel ramo solistico con la M° Teresa Trevisan e con la M° Letizia Michielon. La sua carriera vanta numerosi primi posti in concorsi nazionali e internazionali, quali: primo posto assoluto all’ International Music Competition Palmanova; primo classificato al Concorso pianistico internazionale online “LAMS Matera 2020”; primo premio al Concorso Internazionale Online Mozart; primo premio al Concorso Internazionale “Four Notes”; primo premio assoluto al Concorso musicale “Carducci-Dante” nella categoria solista. Ha vinto a Cittadella il Premio “Vittorio Andretta”, risultando vincitore del Concorso Internazionale Giovani Talenti.Ha ottenuto il primo premio con un duo percussioni- pianoforte all’International Music Competition Palmanova ed al Concorso musicale “Citta` di Gorizia”, sempre al Concorso musicale “Citta` di Gorizia” ha vinto il primo premio assoluto nella categoria “musica da camera” con un duo saxofono-pianoforte. Esordisce con l'Orchextrà di Trieste al Ridotto del Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, sempre con la stessa orchestra si esibisce poi al Teatro lirico di Gorizia e al Politeama Rossetti di Trieste. Si è esibito in recital solistici e cameristici in Italia, Spagna, Croazia, Slovenia. Detiene la cattedra di pianoforte e solfeggio presso il Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” nelle sedi di Verteneglio e Pola.