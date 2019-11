Gran finale del Festival Internazionale del Teatro Amatoriale 'Premio Mascherini'

Si conclude sabato 9 novembre, alle 21, la decima edizione del Festival Internazionale del Teatro Amatoriale - Premio Marcello Mascherini”. Nel Teatro Mascherini di Azzano Decimo si terrà infatti la tradizionale serata di gala animata della coppia cabarettistica “Non c’è duo senza te” (Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani), nel corso della quale sarà premiato con la “Foglia della magia”, preziosa opera d’arte realizzata dallo scultore azzanese di fama internazionale Dante Turchetto, il miglior spettacolo. Nell’ambito della stessa serata saranno consegnati i premi del Gran Premio Fita Friuli Venezia Giulia.



Il “Festival Internazionale dedicato a Marcello Mascherini” riceve il sostegno della Fondazione Friuli che continua a credere e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale. «Si è giunti alla decima edizione di questo Festival di Teatro Amatoriale dedicato a Marcello Mascherini – spiega Franco Segatto, presidente della Fita di Pordenone – ma sembra ieri che ci siamo incontrati con le Amministrazioni comunali di Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone per presentare questo impegnativo progetto. In questi 10 anni di attività sono state 712 le compagnie teatrali, tra italiane e straniere, che hanno partecipato al bando di concorso proponendo complessivamente 907 spettacoli tutti visionati dalla commissione selezionatrice composta da membri del Direttivo Fita di Pordenone e dai componenti dei gruppi teatrali, Proscenium Teatro di Azzano Decimo, Il Teatrozzo di Pasiano di Pordenone e per i primi due anni anche Il Bazar degli strambi di Prata di Pordenone, che hanno collaborato e collaborano nella realizzazione del Festival».