Gran finale della 22° edizione di ShorTS International Film Festival

Appuntamento sabato 10 luglio con la serata conclusiva di ShorTS International Film Festival. La 22° edizione della manifestazione cinematografica triestina si concluderà ufficialmente con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 19.30 al Cinema Ariston di Trieste e in diretta sulla pagina Facebook di ShorTS.



Nel corso della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti provenienti da tutto il mondo, che si contenderanno il prestigioso premio Estenergy/Gruppo Hera al miglior cortometraggio consistente in 5.000 euro, il premio AcegasApsAmga di 3.000 euro al miglior corto italiano, assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo, il Premio AMC per il miglior montaggio italiano e il premio del pubblico), Nuove Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da registi emergenti, in gara per il premio MYmovies al Miglior Film, il premio della Critica assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e il Premio del Pubblico all’opera più votata), ShorTS Virtual Reality (interamente dedicata ai corti girati in realtà virtuale, che si aggiudicheranno il premio del pubblico dal valore di 2.000 euro e il premio Rai Cinema Channel VR del valore di 3.000 euro) e infine Shorter Kids’n Teens (sezione dedicata a opere per bambini e ragazzi).



Dopo le premiazioni, a seguire si terrà la proiezione di cortometraggi fuori concorso: dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni corti da Kazakistan, Giappone, Ungheria, India, Regno Unito, Spagna, Islanda ed Estonia, il festival propone quest’anno ShorTS goes to Finnish, un focus-selezione di cinema breve proveniente dalla Finlandia, in collaborazione con lo storico Tampere Film Festival, che presenta cortometraggi da oltre 50 anni. La sera di sabato 10 luglio alle ore 21.30, subito dopo la cerimonia di Premiazione all’Ariston, al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini verranno presentati gli 8 corti della selezione, con opere che spaziano dal documentario al genere animato, introdotti dal direttore del Festival di Tampere Jukka-Pekka Laakso.Il festival, entrato da quest’anno nel circuito degli EFA, propone inoltre un’imperdibile selezione di cortometraggi EFA (European Film Awards), noti come gli Oscar europei, che si svolgerà sempre nella serata conclusiva del Festival sabato 10 luglio alle 21.00 presso il Cinema Ariston.

PROGRAMMA DI SABATO 10 LUGLIO

Ore 19.30 – Cinema Ariston e in diretta Facebook

Cerimonia di premiazione 22° edizione di

ShorTS International Film Festival 2021

Ore 21.00 – Cinema Ariston

Evento di Chiusura | EFA Shorts

To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (F 2020, 12’)

Flesh di Camila Kater (E-BR 2019, 12’)

Favourites di Martin Monk (A-D 2019, 18’)

Genius Loci di Adrien Mérigeau (F 2020, 16’)

12. K Marx Street di Irine Jordania (GE 2019, 15’)

Memorable di Bruno Collet (F 2019, 13’)

People on Saturday di Jonas Ulrich (CH 2020, 10’)

All Cats Are Grey in the Dark di Lasse Linder (CH 2019, 19’)

In Between di Samir Karahoda (RKS 2019, 13’)

Nha Mila di Denise Fernandes (P-CH 2020, 18’)

The Shift di Laura Carreira (P-GB 2020, 9’)

Sun Dog di Dorian Jespers (B-RUS 2020, 20’)

Things That Happen in the Bathroom di Edward Hancox (USA-GB 2019, 13’)

Uncle Thomas, Accounting for the Days di Regina Pessoa (P-F-CDN 2019, 11’)

The Golden Buttons di Alex Evstigneev (RUS 2020, 20’)

Ore 21.30 – Giardino Pubblico

Extra / Evento di chiusura | ShorTS Goes Finnish

Finnish Frustrations di Eila Kaarresalo-Kasari (FIN 1969, 7’)

A Stone Left Unturned di Maarit Lalli (FIN 1999, 20’)

Say Yes and Dance di Antti Heikki Pesonen (FIN 2012, 8’)

Fantasy di Teemu Nikki (FIN 2016, 10’)

The Cleaning Woman di Teemu Nikki (FIN 2018, 17’)

Waste No 4 New York,New York di Jan Ijäs (FIN 2013, 20’)

Waste No 2 Wreck di Jan Ijäs (FIN 2016, 11’)

Skeleton in the Closet di Malakias (FIN 2019, 11’)