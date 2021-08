Gran finale di “Music & Taste for Sportland” a Nimis, la rassegna organizzata da The Groove Factory – in collaborazione con PromoTurismoFVG, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Nimis e Strade del Vino e dei Sapori Friuli Venezia Giulia – per scoprire alcune location del territorio degustando i prodotti tipici in compagnia di buona musica.



Giovedì 12 agosto alle 20 in Piazza XX Settembre a Nimis con Battito Italiano Live & Exes Deluxe Cover Band. L’evento – realizzato in collaborazione con Radio Gioconda – inizia con il dj set di musica italiana a cura di Manuel Zolli e, a seguire, la performance live degli eXe, che proporranno esclusivamente musica italiana con un repertorio che va dal pop al rock alla dance. Max Panico alla voce, Gianluca Pavan alla chitarra, Luca Valerani alle tastiere, Luca Peressutti al basso e Alessio Turchetti alla batteria, riproporranno i grandi classici degli anni '60 e '80, con un'attenzione quasi maniacale ad arrangiamenti, qualità dei suoni, impatto scenico e cura dei minimi particolari. Saranno presenti chioschi enogastronomici.



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sull’app Eilo sull’App Eilo e su http://goeilo.web.app. Sulla base del Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105, l'accesso all’evento sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti del Green Pass Covid-19: vaccinazione, guarigione da Covid-19, oppure test molecolare o antigenico rapido negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Non sarà consentito l'accesso a persone sprovviste di Green Pass.