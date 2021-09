Gran finale per i Concerti in basilica

Gran finale, giovedì 16 settembre, per i Concerti in basilica 2021 organizzati nella chiesa-madre del Nord-est dalla Socoba in collaborazione con il coro Polifonico di Ruda e sostenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato al Turismo) dalla Banca di credito cooperativo di Staranzano, dalla Fondazione Aquileia e da altri sponsor privati. Con inizio alle 20.45 si esibirà l’Ensemble trombe Fvg con Michele Bravin all’organo e la direzione di Giovanni Vello.



E’ la prima volta che la basilica di Aquileia ospita un concerto del genere. Particolarmente accattivante il programma che prevede brani di Bach, Haendel, Mendelsshon e Mussorgskij le cui note ben si amalgamano con le risonanze delle volte della basilica che certamente incrementeranno il fascino di una musica davvero straordinaria. Fondato all’interno della scuola di Musica ‘Santa Cecilia’ di Portogruaro, l’Ensemble trombe Fvg è composto da diplomati e diplomandi che hanno partecipato a corsi di perfezionamento e collaborato in attività concertistiche con i più insigni maestri europei. L’Ensambke ha partecipato a numerosi concorsi internazionali tra i quali spicca la vittoria al prestigioso ‘Los Angeles Music Awards’ nel 2015 con musiche di Gianni Ephrikian.



Giovanni Vello ha iniziato gli studi di tromba al conservatorio ‘Benedetto Marcello’ di Venezia perfezionandosi poi con illustri maestri dello strumento. Ha registrato diversi cd e svolge una intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Michele Bravin, diplomato brillantemente in Organo, Composizione Organistica ed in Pianoforte presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste sotto la guida di G. Russolo e M. Puxeddu si è successivamente diplomato con il massimo dei voti in Didattica della Musica al Conservatorio B. Marcello di Venezia. Nello stesso istituto ha conseguito anche il diploma accademico di secondo livello per la formazione di docenti di strumento musicale discutendo una tesi di carattere metodologico-didattico su W.A. Mozart.