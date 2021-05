Gran finale per il 39mo anno accademico dell'Ute di Pordenone

Gran finale e ultima settimana di programmazione per i corsi dell’UTE, Università della Terza Età di Pordenone: con tanti eventi di cultura e spettacolo in streaming live, accessibili a tutti in un clic sul sito www.centroculturapordenone.it/ute.



Martedì 4 maggio, sempre dalle 15.30 con Ruggero Da Ros faremo un viaggio ideale in alcune delle isole dell’arcipelago spagnolo delle Canarie, per apprezzarne la natura selvaggia al di fuori delle rotte turistiche. Il viaggio che sarà proposto è low cost, secondo lo stile di questo viaggiatore che presenta sempre itinerari originali. Appuntamento al link https://attend.zoho.eu/b8z



Mercoledì 5 maggio sarà la giornata di commemorazione di un grande protagonista della storia moderna, Napoleone: Bonaparte: ricorrono infatti i 200 anni dalla morte del condottiero corso che divenne anche imperatore di Francia. Una data consegnata alla storia anche dalla celeberrima Ode manzoniana, “Il 5 maggio”: scopriremo con Daniele Bertacco, docente di storia e filosofia nei licei, come la sua opera militare e politica abbia mutato le sorti di un intero continente. Questo terzo e ultimo incontro, “Napoleone nella filosofia”, è disponibile al link https://attend.zoho.eu/1d4



E verso il fine settimana scattano gli appuntamenti di spettacolo per il congedo del 39^ Anno Accademico dell’Università della Terza Età di Pordenone, entrambi fruibili online sul sitoe sui canali social facebook e youtube del Centro cultura Pordenone., alle 15.30, riflettori sul Concerto di chiusura a cura del Centro Iniziative Culturali di Pordenone: si esibirà il, pianoforte a 4 mani, allievi della classe di musica da camera di. Eseguiranno musiche di Antonìn Leopold Dvořàk, dalle Danze slave, e di Johannes Brahms, dalle Danze ungheresi., ancora dalle 15.30, sipario sull’atteso spettacolo di chiusura del 39^ Anno Accademico dell’UTE Pordenone, a cura del Centro Culturale Casa Zanussi: gli attori– in arte e per tutti– saranno protagonisti di una pièce fortemente legata al territorio, “”. La ricorrenza dei cento anni dalla fondazione della Zanussi, nel 2016, ha offerto l’occasione per far rivivere diverse generazioni di operai e di dirigenti, farli parlare della fabbrica e dei cambiamenti epocali avvenuti nel corso di un secolo. Un percorso di tante fatiche, entusiasmi, soddisfazioni e di altrettante sfide per il futuro. I Papu sono riusciti nell’intento di forgiare un testo che lascia spazio al divertimento ma non dimentica di raccontare gli aspetti storici e sociali, le lotte di classe, i momenti difficili, alcuni anche molto recenti.