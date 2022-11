Gran finale per il Piccolo Festival dell'Animazione

Dopo l'appuntamento del mattino al PFA HUB alle 10 nella Chiesa di San Lorenzo con Elisabetta Di Sopra, pordenonese ora filmmaker a Venezia, dove segue la Fabbrica del Vedere, e la presentazione del suo film Pietas, gran finale sabato 19 novembre a partire dalle 14.30 all'Auditorium di San Vito al Tagliamento, con il Piccolo Festival dell'Animazione e i film animati in gara della sezione Animakids II, Green Animation e Visual&Music.

Nove i titoli in programma: "Claire de Lune" di Zucchi e Bozzetto, "How To Survive The Heatwave And Stay Human" di Ronni Shalev e Alon Sharabi (Israele, 2021), Poor Antonio di Mariana Ferreira (Spagna, 2021), Oh So Convenient di Red e Hung Huei Jen (Taiwan, Estonia, 2022), Garrano, di David Doutel e Vasco Sá (Portogallo, Lituania, 2022, Airborne di Andrzej Jobczyk (Polonia, 2021), The Pioneers di Simon Cottee (Canada, 2021), Kraft Paper di Ida Lepparu (Estonia, 2021), Hidden Life di Kadi Sink, Silver Strazdins e Sigrit Villido (Estonia, 2022). Ospite in sala il musicista estone del film "Kraft Paper", Taniel Kuntu.

A seguire, dopo la proiezione della terza tranche di animazioni della Main Competition alle 20.30, insieme ai giurati Marco Bellano, Irene Mossa, Beatrice Pucci per la Main Competition e Massimo Giacon, Eva Poles, Simone Angelini, Elisabetta Di Sopra per Visual&Music e Green Animation, saranno annunciati, verso le 22, i vincitori della 15 esima edizione del Piccolo Festival dell'Animazione. Sarà la volta quindi del premio delle sezioni Animayoung decretato dalla giuria degli oltre 600 studenti che hanno seguito il programma a loro dedicato e di Animakids, seguito da un pubblico di 200 bambini. Si proietteranno inoltre i film realizzati durante i laboratori del festival dai partecipanti.

Tra gli ospiti anche Mauro Carraro, Sofiya Kruglikova che racconteranno del loro prossimo film "Keko&Kiki" in uscita nel 2024, Michele Bernardi, Beatrice Mazzone, Milos Tomic, Taniel Kuntu, Romeo Toffanetti, Marino Neri.

A suggellare la serata la voce e i disegni dell'artista camerunense Nygel Panasco che con il suo R&B e rap che evoca i sentimenti più intimi. I disegni di Nygel Panasco sono rumorosi e commoventi, così come la sua musica. Mireille Nyangono Ebene (Camerun, 1995) vive a Strasburgo e incarna il personaggio di Nygel Panasco. Ha studiato arte all’Ecole Estienne di Parigi e illustrazione all’HEAR di Strasburgo e pubblica fumetti, illustrazioni e musica.

Infine al PFA HUB un finale tutto da ballare in attesa dell'ultimo appuntamento il 20 novembre con la visita guidata alla mostra "Disegni Animati" delle 11.

https://www.piccolofestivalanimazione.it