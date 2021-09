Gran finale per l’Estate Barocca a Tarcento

Il Duomo di San Pietro Apostolo di Tarcento ospiterà i concerti di chiusura della rassegna musicale “Estate Barocca 2021”. Promossa da ArsNova FVG, in collaborazione con la Corale San Pietro Apostolo di Tarcento, la ProSegnacco, l’Associazione Musicale Aurora Ensemble, gli Amici della Musica di Udine, l’Associazione Organistica Udinese, con il patrocinio del Comune di Tarcento, e con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la rassegna “Estate Barocca 2021” è iniziata domenica 22 agosto a Tarcento nel Duomo di San Pietro Apostolo, con la flautista Luisa Sello e l’ensemble «Le Agane», ed è proseguita sabato 28 agosto, sempre nel Duomo di San Pietro Apostolo, con il concerto di giovani allievi della scuola di organo del Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine, e domenica 29 agosto a Segnacco, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, con il concerto del flautista Stefano Casaccia, della soprano Marianna Prizzon e del liutista Ennio Guerrato, accompagnati dall’Ensemble Antiqua.



Sabato 4 settembre, alle ore 17.00, in Duomo a Tarcento, si terrà il concerto della soprano Maria Giovanna Michelini e della giovane violinista Giulia Freschi, accompagnate dall’Ensemble Antiqua, con musiche di Antonio Vivaldi, Giovanni Battista Pergolesi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach. Chiuderà la rassegna domenica 5 settembre, alle 17.00, nel Duomo di San Pietro Apostolo, l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia diretta dal Maestro Romolo Gessi, violino solista Giada Visentin, violoncello solista Marianna Sinagra. In programma musiche di Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini, Luigi De Grassi, Franz Benda.L’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia è sorta nel 1989 per iniziativa dell’Associazione Musicale Aurora Ensemble e svolge la sua attività con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con diverse istituzioni culturali. Collabora dal 1991 con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e si è esibita con successo in Italia e all’estero. Romolo Gessi ha studiato direzione d’orchestra con i Maestri Kukuskin, Musin, Kalmar e Renzetti, perfezionandosi a San Pietroburgo, Vienna, Milano e Pescara. È principale direttore ospite dell’Orchestra Cantelli, della quale è stato anche direttore musicale, dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dell’Orchestra Pro Musica Salzburg, direttore musicale dell’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia e direttore artistico delle Serate Musicali a Villa Codelli e della Sezione Musica del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. L’organizzazione dei concerti nel Duomo di San Pietro Apostolo e nella Chiesa di San Michele Arcangelo è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Monsignor Duilio Corgnali e di Don Adolfo Volpe.L’ingresso all’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria telefonando al 335 8011442 o scrivendo a arsnovafvg@gmail.com.