Gran finale per l’estate di Suns Europe

Ultimi tre appuntamenti per il calendario estivo dell'ottava edizione di Suns Europe: il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane.

Il 13 luglio, alle 18, alla libreria Tarantola di Udine, è in programma la presentazione di "Bestaldean - Storie di esiliati politici baschi" con Jaione Dorai e Ernesto Prat. In un dialogo trilingue, fra basco, friulano e spagnolo, Jaione Dorai e Ernesto Prat, moderati da Carlo Puppo, presenteranno – per la prima volta fuori dal Paese Basco – il loro lavoro. Un volume in cui narrano la vicenda degli esiliati politici baschi. Una storia rimasta a lungo sconosciuta nonostante siano stati circa 2.500 coloro che, tra 1960 e 2010, hanno dovuto fuggire altrove. Diventare ombre senza nome è stata una scelta necessaria per evitare la repressione o anche solo per sopravvivere. Attraverso interviste e altre testimonianze, il libro ci accompagna in un viaggio dall’altra parte: quella dell’esilio o della clandestinità, del dolore e della solidarietà, della lotta per vivere liberi e del sogno di poter tornare, alla fine, nella terra in cui si è nati.

Il "viaggio" nel Paese Basco proseguirà il 14 luglio con Sara Zozaya che si esibirà in concerto alla corte della biblioteca di Romans d’Isonzo, alle 21! Nella galassia dell’immensa scena musicale basca, questa giovane autrice di Donostia è sicuramente una delle stelle più brillanti: una manciata di ballate intime dal sapore nostalgico; una voce perfetta che si appoggia su sognanti atmosfere dream-pop; una band originale dal suono magnetico e innovativo. Questi sono gli ingredienti che fanno di Sara Zozaya una delle artiste emergenti più promettenti del Paese Basco.

Il gran finale dell'estate di Suns Europe è in programma il 15 luglio, alle 21, lì dove è cominciata questa nuova edizione che si concluderà il 26 novembre al Teatrone! In piazza Libertà, a Udine (Teatro San Giorgio in caso di pioggia), a salire sul palco saranno proprio la basca Sara Zozaya assieme a un folto gruppo di artisti friulani che porteranno nel cuore del capoluogo friulano il concerto-spettacolo Lis Lotis dal Cormôr-Lis Cjançons dal Cormôr. Il grande "sciopero all’incontrario” che nel 1950 infiammò la Bassa friulana verrà celebrato sul palco da musicisti e cantautori friulani di vecchia e nuova generazione in una trascinante kermesse folk-rock. Uno spettacolo potente e un’opera collettiva sincera e trascinante, che scardinerà lo stereotipo di un popolo al quale, troppo spesso, viene attribuita l’etichetta di “sotan”. Lo spettacolo è parte del progetto multimediale di ricerca e divulgazione dedicato alle Lotte del Cormôr realizzato dall’associazione culturale “Artetica” e dal circolo ANPI “Premoli”, cui hanno contribuito il coro La Tela, Jacopo Casadio, Franco Giordani, Nicole Coceancig, Alessio Velliscig, Simone Piva, Renzo Stefanutti, Guido Carrara con Lussia di Uanis, Alvise Nodale, Prospettiva Rolaz, Devid Strussiat, Stefano Montello, Loris Vescovo, e Lino Straulino.

Suns Europe (da giugno a novembre 2022) è il festival europeo delle arti performative in lingua minorizzata (termine che indica le lingue cui viene negata la possibilità di essere utilizzate in maniera normale e paritaria in tutti gli ambiti della vita quotidiana). Nato nel 2009 in Friuli, cuore multilingue dell'Europa, Suns (friulano: suoni) era un concorso musicale per le comunità minoritarie dell'Europa alpino-mediterranea. Il festival si è poi evoluto in Suns Europe, un luogo di incontro e di scambio tra artisti di gruppi linguistici minoritari del continente e un'occasione per tutte le comunità europee di prendere coscienza dei propri diritti linguistici, nonché dell'importanza del pluralismo culturale come patrimonio, diritto e opportunità per tutti, in Friuli e non solo.

