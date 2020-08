Gran finale per la 60° edizione del Festival di Majano

Si avvia alla conclusione il programma della 60° edizione del Festival di Majano. Dopo le star Gabbani e Nek, protagonisti tra gli altri di due meravigliosi live, e le decine di eventi culturali e gastronomici del calendario, via alla ultima tre giorni di programmazione con la musica grande protagonista. Due saranno i live nell’Area Concerti a cominciare da domani, venerdì 14 agosto, con la leggendaria band del Banco Del Mutuo Soccorso, autentico riferimento del genere progressive rock in Italia e nel mondo. Solidarietà protagonista invece dell’evento di sabato 15 agosto, con il concerto della The Powerful Gospel Chorale, strepitoso mass choir formato da oltre 100 elementi, sotto la direzione di Alessandro Pozzetto. Il ricavato dello spettacolo verrà interamente devoluto al Dipartimento di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Udine.



I biglietti per entrambi i concerti sono ancora in vendita su Ticketone.it e lo saranno anche alle biglietterie del Festival nei giorni degli spettacoli, dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.30 mentre l’inizio dei concerti è previsto alle 21.30. Info su www.azalea.it e www.promajano.it .



“Questa del sessantesimo anno è stata un’edizione fortemente voluta - ha commentato con soddisfazione il presidente della Pro Majano, Daniele Stefanutti – i mesi scorsi sono stati dominati dall’incertezza e l’organizzazione è stata sicuramente più complicata ma, proprio per questo, siamo doppiamente contenti per aver proposto una festa attenta alla sicurezza e un calendario con decine di attività con grandi nomi della musica. Il mio grazie è per i tanti volontari, per gli addetti ai lavori e per le istituzioni, la collaborazione attiva di tutte queste parti ha permesso di regalare al pubblico molte serate di gioia”.Il Banco del Mutuo Soccorso, il gruppo guidato dal carismatico leader Vittorio Nocenzi, ha ritrovato nuova linfa vitale e rinnovata energia, e la sua storia continua, fortificata dalla vena creativa ancora intatta di Nocenzi, e dal contributo fondamentale di una famiglia di musicisti all’apice della loro maturità. Il Banco proporrà, per la prima volta dal vivo, i brani che compongono l’ultimo lavoro “Transiberiana”, riflesso di tutta la carriera della band e di ciò che è al giorno d’oggi. I live saranno anche l’occasione per riascoltare le composizioni più famose del Banco, quelle che hanno reso il gruppo uno dei punti di riferimento del rock progressive internazionale.Tre cori Gospel riuniti in una tra le più grandi corali stabili d'Italia: la Powerful Gospel Chorale, composta daI River Gospel Mass Choir, dal Sand of Gospel e dal Saint Lucy Gospel Choir. La Powerful Gospel Chorale, fondata nel 2009, a tutti gli effetti è un vero e proprio mass choir, diretto dal Maestro Alessandro Pozzetto. Non è affatto semplice trovare, in Italia, una struttura capace di accogliere una formazione di queste dimensioni. In tutto, sono oltre 100 i coristi che ne fanno parte, affiancati da una band di musicisti professionisti, nel perfetto stile delle corali Gospel americane. Il repertorio comprende tutti i vari stili della musica Gospel, dallo Spiritual al New Gospel. Seppur sia di recente formazione, Powerful Gospel Chorale si è già esibita in ambiti benefici con stile e organizzazione professionale, dal grande Teatro Giovanni da Udine e dell’Arena di Verona (con Mario Biondi & Big Orchestra) ai palchi della Slovenia, o ancora con l’Italian Gospel Choir (il coro nazionale) in piazza Duomo a Milano e ha proseguito con un tributo a Laura Pausini al Chiambretti Muzik Show, su Italia 1.Il Festival di Majano si concluderà domenica 16 agosto con il concerto dei Galao in Piazza Italia alle 21.00. Ultimi giorni anche per gustare la vastissima offerta gastronomica dell’area food, con le aree tematiche Boutique della Brace, la Cucina Centrale e l’Angolo della bontà, le proposte di Cucina di Carnia e Integraldo, la birreria e l’elegante spazio enoteca. Ancora visitabili le due mostre “Galli in testa”, di Sandro Comini, e “Mattoncini al festival”, a cura di FVG Brick Team.Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.