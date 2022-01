Gran finale per la Rassegna di teatro per bambini con le favole di Gianni Rodari!

Domenica 30 gennaio, alle ore 16.00, nel Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli andrà in scena ' La strada che non andava da nessuna parte' di e con CosmoTeatro.



Lo spettacolo è liberamente tratto dalle favole di Gianni Rodari. L’attore gioca a raccontarle attraverso l’uso di pochi oggetti e sulla scena prendono vita personaggi che raccontano la propria storia come Martino, Brumilde, Frugolò, il vecchio signore e Pinocchio. Attraverso le favole, il narratore richiama alcuni valori importanti, il coraggio della scoperta, la capacità di critica, l'importanza della libertà, il senso della convivenza, la pace e la solidarietà. Il leit-motiv rimane coerente con l'idea dell'autore e le favole divertono anche se non finiscono sempre con una bella festa.



Il biglietto di ingresso è di 4 euro con speciale famiglia: ogni 4 persone paganti, il 4 biglietto è gratis. L’accesso è con Super Green Pass e mascherina FFP2