Gran finale per Piano City Pordenone

Chiusura in bellezza per la terza edizione di Pordenone Piano City, il festival che con 55 concerti 4 grandi eventi serali, tra cui due eventi inaugurali, una prima assoluta di composizioni inedite su commissione, e una novantina di musicisti tra pianisti di chiara fama, strumentisti, giovanissimi talenti del pianoforte selezionati su 150 candidati ha invaso la città con le dolci note dei pianoforti. La tregiorni della musica e della cultura si chiude, alle 21 in piazza XX Settembre con il concerto “Get Happy!” e il duo Paolo Alderighi e Stephanie Trick che inaugurano “Estate a Pordenone 2021”, rassegna del Comune di Pordenone.



Piano City Pordenone, il festival della musica e del pianoforte, è organizzato dal Comitato Piano City Pordenone in collaborazione con il Comune di Pordenone e grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, oltre che da numerose istituzioni e sponsor privati che hanno deciso di partecipare alla manifestazione, sostenendola, promuovendo l’impresa della cultura e testimoniando la gioia nel ricominciare nel segno della musica. Anche quest’anno il festival rientra nel cartellone della Festa della Musica del Ministero della Cultura.



I RECITAL CLASSICI E IL JAZZ -

GET HAPPY!

IL FESTIVAL

Tanti gli appuntamenti in programma di domenica 20 giugno che chiudono il programma della tregiorni realizzato dai curatori del festival Bruno Cesselli, Lucia Grizzo e Antonella Silvestrini. La musica classica animerà i luoghi più rappresentativi e frequentati del centro storico di Pordenone, in un connubio che unisce la musica classica e l'arte, valorizzando i giovanissimi talenti del pianoforte, musicisti con età tra gli 8 e i 15 anni che si sono distinti nelle principali competizioni pianistiche italiane.Il Convento di San Francesco sarà interamente dedicato ai grandi recital pianistici, con concerti trasmessi in diretta Facebook per consentire l’ascolto anche a chi non può partecipare di persona. Protagonisti i pianisti vincitori di importanti concorsi: Elia Cecino (vincitore del XXXVI Premio Venezia), Massimiliano Grotto (primo premio assoluto al “Crescendo International Music Competition” grazie al quale si è esibito alla Carnegie Hall di New York”), Sebastiano Gubian, il Duo Olga Gavryliuk e Iuri Marchesin, Sebastiano Mesaglio; nella Loggia del Municipio cuore della città si esibiranno le gemelle ventunenni Eleonora e Beatrice Dallagnese, duo di giovani pianiste di Oderzo (Treviso) che hanno partecipato a concorsi nazionali e internazionali sia come soliste che in duo ottenendo numerosi primi premi. E ancora, Irina Gladilina, pianisti del territorio già avviati alla carriera, con il recital di Vera Cecino, Matteo Perlin e Anna Zanforlini, Luca Faldelli, Paolo Eherenheim vincitore di molti concorsi; altrettanto ricca di giovani talenti sarà Corte Policreti con Alice Comino e Alberto Schiffo, Svetlina Boyadzhieva, Leonardo Francescon.Il chiostro della Biblioteca civica si trasformerà nella casa del Jazz con le esibizioni di Rudy Fantin, Gianpaolo Rinaldi, Filippo Stocco e Nicola Guidolin, Lorenzo Tonon, Daniele Labelli.- L’evento che chiude Piano City Pordenone apre l’“Estate a Pordenone 2021”, rassegna del Comune di Pordenone. Alle 21, Piazza XX Settembre ospiterà il concerto jazz “Get Happy!” con il duo Paolo Alderighi e Stephanie Trick. Stephanie Trick e Paolo Alderighi si sono conosciuti nel 2008 e nel 2010 hanno iniziato a collaborare ad un progetto a quattro mani dedicato al jazz classico, proponendo arrangiamenti originali di brani della Swing Era, Ragtime, Stride Piano, Blues e Boogie Woogie. In seguito alla pubblicazione del loro primo CD insieme, Two for One (2012), sono stati invitati a vari jazz festival in America, Europa e Giappone. Il secondo album insieme, Sentimental Journey (2014), dimostra l'impegno nella formula del quattro mani su una tastiera, molto utilizzata nella musica classica ma alquanto rara nel jazz. Successivamente hanno pubblicato Double Trio Live (2015) e Double Trio Always (2016), con il classico organico del trio jazz (pianoforte, contrabbasso e batteria) ma con due pianisti invece che uno e Broadway and More (2018) a due pianoforti. L'ultimo lavoro, I Love Erroll, I Love James P. (2020), è un doppio album dedicato ai pianisti Erroll Garner e James P. Johnson.- La gratuità dei concerti è possibile proprio in virtù dello strategico supporto delle Istituzioni Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, e della generosità dei privati partner di progetto che hanno fermamente sostenuto l’iniziativa: Confindustria Alto Adriatico, Teatro Verdi di Pordenone, Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso Tagliamento, Consorzio Pordenone Turismo, Ordine degli Architetti di Pordenone, Yamaha, Mobilificio Sangiacomo, Karton, Tenuta di Angoris, Mht, Interporto, Neos, Tecnoclean, Salamon Immobiliare, Bcc Pordenonese e Monsile, Remo Savian, Rotary Club Pordenone Alto Livenza specialmente per l’attenzione ai giovani. E ancora i partner Mozzon, Baldissar, Feregotto Elevatori, Sina, Marcolin Covering, La Degusteria Di Ferronato, Jesoldolce, Visotto Supermercati, Boz Trading, Carrozzeria Fontana, Reale Mutua. Imprescindibile il supporto dei partner tecnici Interlaced, Mp Musica, Park Hotel Pordenone, Visivart, Le Troi Chef, Cartimballo, Regia Comunicazione, Tipolitografia Martin, Prime Baloons, Protezione Civile, Protezione Civile Ana.A dare supporto saranno le associazioni la cifra e Sviluppo e Territorio, i volontari del Gruppo comunale della Protezione Civile e della Protezione Civile Ana (Associazione Nazionale Alpini) di Pordenone.Aderiscono in forma di collaborazione o parternariato anche il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, Polinote, Storica Somsi di Pordenone, Istituto Comprensivo Pordenone-Torre, Istituto Comprensivo di Sacile, Accademia del Ridotto di Stradella (Pavia), Associazione Musicale Vincenzo Ruffo, Accademia Musicale Pordenone, Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon, Associazione Mendelssohn, Barletta Piano Festival.