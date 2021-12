Gran finale per Piano Fvg con La magia di Mozart tra Parole e Musica

Atteso nella serata di lunedì 13 dicembre al Teatro Zancanaro di Sacile (ore 21.00) l’ultimo concerto del 2021 organizzato da Piano FVG nell’ambito dell’omonimo festival internazionale diretto da Davide Fregona. Protagonista la compagine nata per volere della Regione al fine di raccogliere l’eredità musicale di diverse realtà di una zona ricca di tradizioni musicali, che si distingue ormai tra le realtà sinfoniche di maggior spicco nel panorama regionale, e non solo: la FVG Orchestra, particolarmente apprezzata per talento e generosità artistica. Il programma di questo appuntamento nel segno delle festività natalizie, è interamente dedicato al genio musicale di Wolfgang Amadeus Mozart, annoverato tra i compositori più prolifici, versatili e influenti di ogni epoca, nel concerto dal titolo “La magia di Mozart tra Parole e Musica”. Con la collaborazione del Comune di Sacile e del Distretto del Pianoforte presieduto da Dory Deriu Frasson, il sostegno della Regione e di Fondazione Friuli, il concerto vede la FVG Orchestra affiancata sul palcoscenico dello Zancanaro da cinque, eccellenti voci: il soprano Francesca Geretto, il mezzosoprano Alessia Nadin, il tenore Didier Pieri, il baritono Christian Federici e il basso Diego Savini. Il programma ripercorre arie celebri tratte dalle opere Le Nozze di Figaro, Così fan tutte e Don Giovanni. Il ruolo di direttore ospite principale della FVG Orchestra è affidato al M° Paolo Paroni che la guiderà anche in occasione del concerto sacilese. Già direttore ospite nell’Orchestra del New York City Ballet, il Maestro Paroni ha lavorato con orchestre e teatri lirici di rilevanza internazionale, basti citare l’Orchestra Filarmonica Slovena, l’Orchestra Filarmonica di Zagabria, l’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Bulgara, le orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Verdi di Trieste e molte altre. Seppur di recente formazione, già notevole il curriculum della FVG Orchestra, che unisce musicisti con esperienza decennale e giovani professionisti. L’Orchestra lavora con diversi direttori di chiara fama e ospita regolarmente alcuni primi violini provenienti dalle più prestigiose realtà nazionali ed internazionali. La collaborazione tra Piano FVG e la FVG Orchestra sarà confermata in vista della finale del Concorso pianistico internazionale del prossimo mese di maggio 2022, quando i finalisti saranno appunto accompagnati nella loro esibizione della compagine sinfonica regionale. Il concerto di lunedì 13 dicembre è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazione ai numeri 0434.088775 o 392.3293266 oppure inviando una mail a info@pianofvg.eu. Per l’ingresso in sala sono in vigore le attuali normative sul Green Pass