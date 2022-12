Gran finale per RockHistory, il Potere della Parola

Si conclude al Comunale di Monfalcone, martedì 20 dicembre alle 10.30 l’imponente progetto “RockHistory: Il Potere della Parola”. Saranno nomi di grande spessore, infatti, quelli che Gabriele Medeot, direttore del progetto gestito dall’associazione Arte&Musica di Monfalcone con Regione FVG e Comune di Monfalcone, ha coinvolto per l’ultimo tassello del grande puzzle.

Il convegno è stato voluto a conclusione di un intero anno di attività ed eventi sulla parola e la sua applicazione oggi, soprattutto nel mondo dei giovani. Ecco perché saranno i giovani a formare il folto pubblico che riempirà il teatro monfalconese, studenti dal Buonarroti (partner dell’iniziativa) e dal BEM di Staranzano.

Per intervenire al convegno, da Milano arriveranno il musicista e autore Federico Dragogna, il CEO di Tsunami edizioni Eugenio Monti, da Genova il direttore artistico MSC Marco Terreni, dal Friuli il musicista Dj Tubet. “Tutti presenti per portare la propria testimonianza”, dice Medeot, ” per raccontare ai giovani l’importanza della parola scritta, ancora oggi, in un momento storico così particolare, in cui la fluidità del linguaggio è un'importante chiave di lettura di una comunicazione in costante mutamento”.

Sono decine gli appuntamenti che sono stati creati durante tutto il 2022 e i lavori, nel complesso, saranno a breve raccolti e pubblicati in un dossier a testimonianza di quanto emerso e prodotto nel corso del tempo.

“RockHistory: Il Potere della Parola” è anche presente nelle scuole della provincia, e la collaborazione con Fondazione Carigo sta permettendo a migliaia di giovani di assistere alle lezioni-conferenze che Medeot presenta nella quasi totalità delle scuole medie e superiori isontine, senza considerare le scuole fuori provincia.