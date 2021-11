Gran finale per Sentieri Musicali

Grande chiusura domenica 28 novembre, dalle 17.30 al Teatro Bon di Colugna di Tavagnacco (Ud), per la rassegna Sentieri Musicali, dopo le fortunate tappe di Monfalcone, Prata di Pordenone, Portogruaro e Pordenone. Sentieri Musicali è organizzata dalla Rete Cosmus, realtà che unisce le migliori scuole di musica del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio, enfatizzando il valore educativo della musica. Il quinto appuntamento in programma domenica, organizzato in collaborazione con la Fondazione Luigi Bon e inserito nel contenitore “Giovani per Giovani”, vedrà protagonista il re di tutti gli strumenti musicali: il pianoforte.



Come nei precedenti appuntamenti saranno ben tre le esibizioni in programma, a cominciare da quella che vedrà protagonista Angela Macor, della Scuola Comunale di Musica di Latisana, che presenterà un programma con musiche di F. Chopin e C. Debussy. Programma incentrato su musiche di R. Schumann e S. Prokofiev sarà invece quello eseguito da Chiara Bleve della Scuola di Musica “A. Corelli” di Vittorio Veneto, per la seconda esibizione della serata. Grande chiusura sarà affidata al pianista veneziano di fama internazionale Alessandro Taverna, che eseguirà musiche di F. Liszt e M. Reger.



Indicato dalla critica musicale inglese come “successore naturale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli”, il pianista Alessandro Taverna possiede una creatività musicale capace di “far sorgere un sentimento di meraviglia come una visita alla sua nativa Venezia”. Affermatosi a livello internazionale nei primi anni 2000, da allora la sua carriera lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali.Sentieri Musicali è realizzata grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con MUSICAINRETE. I concerti di Sentieri Musicali sono a ingresso libero ma con prenotazione consigliata, scrivendo a info@comus.eu. Tutte le informazioni e il programma completo su www.cosmus.eu.