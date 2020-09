Grande musica a Palmanova con Dorelab Festival e Anciuti Festival

Evento nell'evento a Palmanova, che nella cornice del Dorelab Festival - la cui quinta edizione è in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre - proporrà, come gran finale, anche il concerto conclusivo del prestigioso Anciuti Music Festival, la cui sezione principale si è svolta nel mese di agosto a Forni di Sopra: in scena (alle 17 di domenica nella Polveriera Garzoni, con ingresso gratuito ma su prenotazione, a dorelabfestival@gmail.com) un tris di eccellenze, i maestri Marco Gironi, Primo Oboe del Teatro La Fenice di Venezia, Philipp Tutzer, Primo Fagotto dell'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, e Paola Fundarò, Primo Oboe del Teatro Verdi di Trieste; insieme a loro Annamaria Viciguerra, al clavicembalo, e gli allievi della Masterclass del Dorelab Festival, promosso dall'associazione Dorelab-Double Reed Laboratory e finalizzato ad offrire un punto d'incontro e di riferimento permanente per i professionisti e gli amanti dell'oboe, del fagotto e di tutti gli strumenti ad ancia doppia. Patrocinato dal Comune di Palmanova e sostenuto da vari sponsor, il festival consente agli strumentisti di approfondire il repertorio di genere, dal duo fino alla banda di oboi e all'ensemble per ance doppie. Tutto ciò sotto la guida di eccellenze di fama internazionale.



Per le 20.45 di sabato 3 ottobre va segnalato il concerto del Dorelab Festival Ensemble, presso la chiesa di Sant'Andrea, a Sevegliano di Bagnaria Arsa: ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, a dorelabfestival@gmail.com.Da evidenziare la consolidata collaborazione di Dorelab con la Ditta Marchi Fiati, che proporrà - in municipio, dalle 9 di domenica - un'esposizione di strumenti e un check-up gratuito dello strumento per tutti i partecipanti al festival; confermata inoltre la presenza di Lorenzo Masala, di Reeds 'n stuff (con un laboratorio sulle ance) e della Ditta Fratelli Patricola, specializzati nella costruzione di oboi. Un'ulteriore novità consiste nell'assegnazione, da parte delle ditte Marchi Fiati e Fratelli Patricola, di quattro borse di studio agli iscritti che eseguiranno la migliore performance alla simulazione di concorso/audizione per orchestra/esame ministeriale.