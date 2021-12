Grande succeso il 40esimo anniversario del Kulturni dom di Gorizia

Tutto esaurito la scorsa domenica sera, al Kulturni dom di Gorizia, per lo spettacolo della cantante Antonella Ruggiero, accompagnata dall’Accademia Musicale Naonis, diretta dal Maestro Valter Sivilotti.



Si è trattato di un momento straordinario, il pubblico si è dimostrato entusiasta, applaudendo a lungo l’artista ligure che ha saputo incantare i presenti con la sua bravura, ma anche con la simpatia e l’impegno sociale. Spaziando nei vari generi musicali, grazie anche all’ottima orchestra, ha reso tutti compartecipi della versatilità e dell’originalità di quella che senz’altro è una delle voci più importanti della recente storia musicale italiana. E’ stato un grande onore poterla ospitare a Gorizia, città da lei apprezzata e ammirata per le sue caratteristiche internazionali e pluriculturali! L'apertura della serata è stata affidata alla giovane cantante friulana Maria Victoria Tomadini, dell'ArteVoce Voice&Stage Academy di Franca Drioli.



Con questa performance di alto livello, si sono conclusi i festeggiamenti in occasione del 40° anniversario dall’inaugurazione del Kulturni dom di Gorizia. Si è trattato di una lunga, impegnativa e meritata celebrazione, iniziata con la vernice della mostra dedicata all’artista sloveno Demetrij Cej, proseguita senza dimenticare i più piccoli con uno specifico teatro dedicato ai bambini e culminata nell’ultima settimana di novembre. La presentazione del film GO_VID 19 con il coro femminile Danica e l'intervento delle cantanti goriziane Paola Rossato e Martina Feri, ha fatto da premessa all’indimenticabile serata anniversaria, il 27 novembre, un’incredibile mescolanza di voci del coro Free Voices, canzoni delle cantanti Tatjana Mihel e Martina Feri, poesie in sloveno, italiano e friulano, parole di Miran Košuta e Angelo Floramo, che hanno dimostrato, ancora una volta, quell’unità nella valorizzazione delle diversità che ha caratterizzato tutti gli anni di storia dell’importante istituzione culturale goriziana.Viva soddisfazione è stata espressa dal direttore Igor Komel che ha rimarcato come all’alta qualità delle proposte ha corrisposto una vera e propria risposta corale del pubblico goriziano, composto da sloveni, italiani e friulani che hanno trovato nel Kulturni dom una vera casa di convivenza, di condivisione e confronto, di libera espressione, di autentica amicizia e di vera pace.