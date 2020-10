Grandi Registi, Fellini & Kubrick: al cinema 8 ½

Da giovedì 22 ottobre negli UCI Cinemas prosegue la rassegna Grandi Registi: Fellini & Kubrick, il nuovo appuntamento del Circuito UCI dedicato agli amanti dei lavori di due dei più grandi registi dalla storia del cinema. Protagonista di questa settimana è 8 ½, il cult diretto da Federico Fellini vincitore dei Premi Oscar per il Miglior Film Straniero e i Migliori Costumi.

La storia raccontata è quella di Guido, un regista quarantenne stanco della sua vita: dal rapporto con la moglie, con il suo produttore, con gli amici a quello con l’amante, tutto ormai è noioso. L’ispirazione scarseggia e un critico smonta inesorabilmente tutti i suoi lavori. La fantasia però può ancora correre al passato, nell'età dell'adolescenza, nella sua prima terra ai tempi della scuola e delle prime sensazioni. I timori, i misteri, le curiosità, le prime eccitanti trasgressioni.



Il calendario della rassegna:

dal 29 ottobre:dal 5 novembre:dal 12 novembre:dal 19 novembre:dal 26 novembre:dal 3 dicembre:dal 10 dicembre:Le multisale del Circuito che proietteranno 8 ½ nell'ambito della rassegna Grandi Registi: Fellini & Kubrick dal 22 al 28 ottobre sono: UCI Arezzo, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Curno (BG), UCI Reggio Emilia, UCI Firenze, UCI Casoria (NA), UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Lissone (MB), UCI Torino Lingotto, UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma, UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG) e UCI Bicocca (MI).UCI Mestre (VE), UCI Showville Bari, UCI RedCarpet Matera, UCI Sinalunga, UCI Certosa (MI), UCI Perugia, UCI Ferrara, UCI Piacenza e UCI Montano Lucino (CO) lo proietteranno il 24 e 25 ottobre.Quelle che lo proietteranno il 28 ottobre sono invece: UCI Palermo, UCI Verona, UCI Luxe Palladio (VI), UCI Bolzano e UCI Milano Fiori.