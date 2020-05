Gratis un intero archivio di cinema latino-americano

L’Associazione per la promozione della cultura latino americana in Italia, che organizza il Festival del Cinema latino americano di Trieste, si è dotata di una piattaforma online che permetta di condividere il suo vasto archivio (circa 27 mila pellicole) con persone interessate. È nata così la Cineteca online del Festival, alla quale si accede dall’indirizzo web www.cinelatinotrieste.org/archivio/cineteca, con circa mille film disponibili, tutti in lingua originale e sottotitolati in italiano o inglese.

La Cineteca è accessibile gratuitamente e tale rimarrà anche in futuro, al di là dell’emergenza, in accordo coi produttori dei film. La realizzazione di questa iniziativa è stata possibile con la collaborazione della Fondazione Logos, partner ufficiale del Festival, e di Arcoiris Tv.

Tante le tematiche che possono essere approfondite, dal tango e il suo ruolo nella cultura alla presenza degli ebrei in America Latina, dalla violenza delle dittature degli Anni ‘70 alle storie e i diritti dei popoli originari, oltre a commedie, thriller, biografie, documentari. Al momento, la Cineteca è organizzata in base agli anni di edizione del Festival e contiene i film che a partire dal 2000 ad oggi hanno partecipato al concorso ‘Arcoiris’, ma sarà arricchita e articolata con ulteriori categorie come cinema muto, retrospettive, classici e gemme contemporanee.