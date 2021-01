Grazie alla musica dei Playa Desnuda donati 1.200 euro

Con oltre 200 biglietti e numerosi cd venduti, si è chiuso con successo il bilancio dell’evento La Befana Benefica, il concerto in streaming della band friulana Playa Desnuda dalla Polveriera Garzoni di Palmanova il 6 gennaio.

Realizzato dall’Associazione culturale Stage Plan in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il concerto era collegato ad una raccolta fondi destinata alle persone bisognose individuate dai servizi sociali della città stellata. Il ricavato è stato di 1.000 euro al netto delle spese di commissione trattenute dalla piattaforma che ha messo online lo spettacolo. A questi si sono aggiunti 200 euro che un privato cittadino ha voluto donare direttamente e spontaneamente per la medesima causa.

“È la prima volta che sperimentiamo questa formula di esibizione, l’unica consentita dalle norme restrittive per il contenimento dell’epidemia in corso. Il risultato è andato oltre le aspettative, sia per il ricavato in beneficenza che per gli apprezzamenti ricevuti sui contenuti dell’iniziativa” commentano l’assessore alle Attività produttive Thomas Trino e la capogruppo Silvia Savi, che hanno promosso l’iniziativa.

“Per noi è stato un modo anche per esprimere vicinanza ai lavoratori della cultura e dello spettacolo, concedere loro nuovi spazi di valorizzazione, nella speranza di tornare presto a fruire dal vivo della loro arte e ridare anima ai nostri contenitori culturali da troppo tempo vuoti. Inoltre, come abbiamo visto, la solidarietà stimola altra solidarietà e crea un circuito virtuoso tra i cittadini; per questo rivolgiamo il ringraziamento dell’amministrazione comunale al cittadino che ha voluto dare un ulteriore importante contributo e tutti gli altri cittadini che nei mesi scorsi hanno fatto donazioni a vario titolo”.

Ora i servizi sociali individueranno le persone bisognose residenti nel comune di Palmanova a cui destinare la donazione affinché il ricavato, secondo le finalità dell’iniziativa, vada a chi in questo momento ha maggior bisogno di supporto per affrontare la crisi economica seguita a quella sanitaria.

“È con enorme soddisfazione che condividiamo questo risultato: siamo perfettamente consapevoli che lo streaming non possa sostituirsi alle emozioni che regala uno spettacolo vissuto di persona, dal vivo, ma questo de La Befana Benefica è stato per noi il modo perfetto per donare sia un momento di spensieratezza a chi è tuttora chiuso in casa, sia un aiuto concreto a chi vive maggiori difficoltà. Siamo felicissimi di sapere che in così tanti abbiano deciso di vederci ed ascoltare la nostra musica e di aver raccolto una somma importante, che Stage Plan ha già provveduto a versare al Comune di Palmanova”. Queste invece le parole dei Playa Desnuda, che nei prossimi giorni effettueranno le spedizioni dei cd e renderanno lo spettacolo trasmesso fruibile a tutti, attraverso i loro canali social.