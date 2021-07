Green Carnia Fest, Woodnite live a Ravascletto

La musica di Green Carnia Fest, festival della sostenibilità in montagna, prosegue domani, sabato 3 luglio a Ravascletto, con i Woodnite e il loro suggestivo set acustico. fra le montagne, negli spazi di Piazza Divisione Julia dalle 21. L’accesso è libero e gratuito, con le precauzioni di sicurezza. Da 10 anni Woodnite (già 4B acoustic trio) è una formazione acustica attiva e molto amata in Italia ed Europa con centinaia di concerti da headliners o come band di apertura per importanti artisti italiani. Partito come cover band, negli anni il gruppo ha collezionato un vastissimo repertorio che va dall’era del rock ‘n roll alle più accattivanti canzoni pop dei nostri tempi; grandi brani blues, classici del country-rock come anche hard rock hits e brit-pop sono solo alcuni elementi della proposta artistica della band. Tutti i componenti del gruppo sono anche autori di talento, per questo i Woodnite possono intrattenere il pubblico con bellissimi brani originali che spesso alternano alle varie covers proposte durante i concerti. In questi 10 anni di eventi dal vivo, hanno collezionato quasi 400 concerti, molti dei quali all’estero in paesi quali Polonia, Slovacchia, Germania e Armenia. Con i Woodnite l’eleganza di un unplugged si coniuga all’energia di una rock band!



Domenica 4 luglio il gran finale della musica a Green Carnia Fest: alle 15, presso il parcheggio Enzo Maro dello Zoncolan - Sutrio, appuntamebto con il concerto dei Tre allegri ragazzi morti, preceduti da The Sleeping Tree. Info e dettagli: www.greencarniafest.it