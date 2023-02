Grigory Sokolov torna al Teatro Bon

Mercoledì 8 febbraio, alle 20.45, a distanza di un anno esatto, ritorna a solcare il palco del Teatro Luigi Bon uno dei più grandi pianisti del panorama internazionale e oramai 'amico' della Fondazione: il grande Grigory Sokolov.

Non resta che ascoltare il maestro nella prestigiosissima Sala Philharmonie di Berlino, tappa del suo lungo tour europeo, considerato il sold out del concerto di Colugna. I concerti di Grigory Sokolov, premio Tchaikovskij nel 1966 (a soli 16 anni), sono una vera e propria introspezione visionaria, grazie alla sua ipnotica spontaneità e alla sua devozione senza compromessi alla musica.

Il programma vede la prima parte dedicata interamente a brani del compositore inglese H. Purcell, dove potremo ascoltare tra le varie le Suite n. 2, 4 e 7 e la Ciaccona in sol minore.

La seconda parte sarà invece dedicata a Mozart con in programma la Sonata n. 13 Kv 333 e l’Adagio in si minore, non potranno mancare poi i numerosi Bis, che il Maestro concede con tanta generosità e che costituiscono una sorta di terzo tempo del concerto.

Sokolov è uno tra i più importanti pianisti del nostro tempo che mette al centro delle sue esecuzioni una “fantasia esecutiva” che non ha pari, sempre in strutture esecutive coerenti. Tra gli amanti del pianoforte il Maestro è ampiamente considerato uno dei massimi pianisti di oggi, le cui poetiche interpretazioni prendono vita durante l’esecuzione con un’intensità mistica, scaturiscono dalla profonda conoscenza delle opere che fanno parte del suo vasto repertorio.

A 12 anni ha tenuto il suo primo recital pubblico e il suo prodigioso talento è stato riconosciuto nel 1966 quando, a soli sedici anni, è diventato il più giovane musicista di sempre a vincere il Primo Premio al Concorso Internazionale Cajkovskij di Mosca. Nel corso della sua carriera si è esibito con le più prestigiose orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per pianoforte solo. Sokolov tiene circa settanta concerti ogni stagione, immergendosi completamente in un singolo programma e presentandolo in tutte le principali sale d’Europa. La critica musicale è sempre affascinata dalla misteriosa abilità di Sokolov nel saper “rileggere” la partitura, proponendo interpretazioni originali e sempre nuove dei pezzi che suona.

La capacità di articolare le voci interne di una struttura polifonica, l’infinita varietà delle dinamiche e dei suoni che sa estrarre dallo strumento sono caratteristiche uniche di questo grande artista. Nei suoi recital porta gli ascoltatori a stretto contatto con la musica, trascendendo questioni di esibizionismo superficiale e abilità tecnica, per rivelare significati spirituali più profondi.

La stagione della Fondazione Luigi Bon è resa possibile grazie al sostegno di Regione, Ministero per la Cultura, Comuni di Tavagnacco e Pagnacco, Aiam e sponsor privati.

Il teatro aprirà le porte alle 20. Info:0432543049 | biglietteria@fondazionebon.com