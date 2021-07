Guarnerius con Angelo Floramo e il Teatro Incerto a Lignano

Fa tappa a Lignano Sabbiadoro la fortunata tournée di “Guarnerius - mangjâ libris e sfueâ parsuts”, frutto di un'inedita collaborazione tra il professor Angelo Floramo e il trio Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi e Claudio Moretti, ovvero il Teatro Incerto. Appuntamento giovedì 29 luglio, alle ore 21.00 nella pineta della Chiesetta di Santa Maria del Mare che ospita, per il primo anno, la rassegna “Notti di mezza estate” organizzata e promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro insieme all’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.



Il trio composto da Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi e Claudio Moretti, ovvero il Teatro Incerto, si fa in quattro insieme ad Angelo Floramo per “Guarnerius”, co-produzione di CSS Teatro stabile di innovazione FVG, aArtistiAssociati, La Contrada Teatro Stabile di Trieste e Teatro Miela/Bonawentura con gli oggetti di scena a cura di Luigina Tusini. La vicenda portata in scena avviene nel 1466, quando i Signori di San Daniele del Friuli incaricano un trio composto da un erbolâr che commercia in cataplasmi ed unguenti, Tilio dai Sartorus, un cjaliâr che fa le scarpe, e Brôs di Giovachin, sedonâr ma non solo, di portare la triste notizia della morte di Guarnerio d’Artegna ad un grandissimo amico dell’umanista friulano.



Da qui prende avvio un viaggio vero e proprio che condurrà i tre cramars partiti da Gradisca di Sedegliano alla volta del monastero di San Gallo in Svizzera per dare la triste notizia. Ad accoglierli, però, troveranno un monaco benedettino sui generis, Adelmus Selvaticus, interpretato sul palco proprio da Floramo, che condividerà con loro non soltanto alcuni assaggi della vita del celebre umanista che ci ha donato la prima biblioteca pubblica del Friuli, in cambio di una buona fetta di prosciutto.“Guarnerius” porta sul palcoscenico la memoria e la storia di un personaggio a cui la cultura friulana deve molto, ma anche - sottolineano Floramo, Fantini, Moretti e Scruzzi - la consapevolezza che “la sapienza non appartiene ai grandi, come invece questi hanno la presunzione di credere, e non ama la voce inaridita dell’Accademia, ma si compiace dello stupore, quello che attechisce nel cuore delle anime semplici, capaci ancora di nutrirsi di emozione e di commuoversi davanti alla bellezza e all’amore.”Conclude il programma della prima edizione della rassegna “Notti di mezza estate” Vittorio Sgarbi, ormai di casa a Lignano Sabbiadoro, che il 3 agosto, ore 21.00, presenterà il suo nuovo libro “Il bene e il male. Dio, Arte e Scienza” edito da La Nave di Teseo (2020). A dialogare con il critico e storico dell’arte, sarà don Alessio Geretti in un volo imprevedibile di indagine sul concetto del bene.Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare utilizzando l’app EILO (disponibile gratuitamente per iOS e Android), oppure collegandosi a https://goeilo.web.app/, oppure scrivendo un’email a prenotazioni@eilo.itIn caso di maltempo, le serate si svolgeranno al Cinecity, via Arcobaleno 12, Lignano Sabbiadoro.