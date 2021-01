Guarnerius: un assaggio, in streaming, con Fantini, Moretti, Scruzzi e Floramo

Artisti Associati presenta un’anteprima dello spettacolo in friulano ‘Guarnerius’: la piéce, che avrebbe debuttato in questi giorni in prima nazionale al Teatro Comunale di Cormons, sarà riprogrammata nella versione integrale nei prossimi mesi del 2021, dopo il 5 marzo, ma di essa sarà proposto un assaggio in streaming attraverso le piattaforme Facebook e YouTube dell’Ente regionale Teatrale del Fvg. L’appuntamento è per venerdì 22 gennaio, alle 21, per questa sorta di making of nel quale si vedrà la prima scena dello spettacolo seguita dalle improvvisazioni sul tema proposte con la consueta verve da Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi, e vedrà la partecipazione straordinaria del professor Angelo Floramo esperto della figura di Guarnerio.



Lo spettacolo integrale è un progetto, particolarmente accattivante per la cifra comica con la quale i protagonisti del teatro Incerto hanno declinato il testo, nato dall’adesione al tema che la Regione aveva scelto per il 600° anniversario della caduta dello Stato patriarcale di Aquileia in cui si inserisce la figura di Guarnerio d’Artegna. Da qui l’idea di coprodurre lo spettacolo da parte di a.ArtistiAssociati di Gorizia, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, La Contrada Stabile di Trieste, e TeatroMiela/Bonawentura Trieste.



Dopo la messa in onda del 22 gennaio la performance sarà ancora disponibile sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube