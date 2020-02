Guillermo Berzins in scena con 'Tango Fatal'

Assistere a “Tango Fatal” significa lasciarsi trasportare nella dimensione sensuale del tango, attraverso le suggestioni musicali di un’eccellente orchestra dal vivo – l’Orchestra “Corazon de Tango” della violinista Oksana Peceny Dolenc – e attraverso le coreografie splendidamente interpretate da una compagnia affiatata ed emozionante, guidata da Guillermo Berzins.



L’appuntamento è per martedì 25 febbraio alle 20. 20 alla Sala Assicurazioni Generali dove “Tango Fatal” va in scena per il cartellone Danza del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.



Berzins è un ballerino e coreografo argentino di fama internazionale, di notevole preparazione tecnica e di grande carisma, la cui storia è particolarmente legata alla città di Trieste, dove, trasferendosi da Buenos Aires, ha scelto di porre uno dei punti fermi della sua attività: ammirare sul palcoscenico del Politeama Rossetti il suo spettacolo, è dunque ancor più significativo.



“Tango Fatal” nasce proprio da una sua idea artistica: è uno spettacolo molto emozionante che in un’ambientazione astratta, quasi sospesa nel tempo, fa rinascere e vivere sul palcoscenico le seducenti e misteriose atmosfere di Buenos Aires. Il pubblico avrà la sensazione di attraversare diverse epoche, espresse attraverso numerosi stili di ballo, e conoscerà le note poetiche e struggenti dei tanghi più celebri di tutti i tempi, alternati a coreografie contemporanee e anche a momenti che rimandano invece al folklore argentino.Ecco allora il ballo fra uomini che si sfidano con il coltello, come accadeva nel porto di Buenos Aires, La Boca, quando gli emigranti inizialmente non erano ancora in compagnia delle loro famiglie, ed ecco il compadrito tratteggiato come il personaggio chiave del mondo del tango… E dopo poco, si intravvedono le prime coppie mentre si stringono nel canyengue, un modo di ballare antico in cui del tango si riconoscono alcuni fondamenti, poi fantasiosamente sviluppati. E si passa inoltre attraverso il folklore argentino dall'energia contagiosa, con i virtuosismi incredibili che i gauchos sapevano produrre usando bombos e boleadoras… Guillermo Berzins costruisce su questo un numero ammirevole, in perfetto equilibrio fra tradizione e modernità.Molto ricca e composita è infatti la materia della danza e della cultura argentina da cui il tango prende vita, per svilupparsi nelle meravigliose forme che gli appassionati oggi conoscono e danzano in tutto il mondo: lo stile “milonguero”, ad esempio, nato per danzare nelle affollatissime sale popolari di Buenos Aires, dove le coppie si muovevano davvero in poco spazio e il loro abbraccio è rimasto dunque stretto ed i movimenti sembrano piccoli, come un sussurro fra innamorati… Oppure il più sontuoso stile “salon”, sviluppatosi nelle ricche e grandi sale da ballo delle epoche successive, fatto allora di movimenti ampi, figure sensuali e magnetizzanti. Fino ad arrivare alle coreografie contemporanee, adatte alle musiche complesse di Astor Piazzolla o a quelle ancor più ipnotiche e sincopate del “tango nuevo”.“Tango Fatal” propone al pubblico un simile percorso, sull’onda di musiche avvolgenti e trascinanti e lasciandosi calamitare dagli splendidi passi e dalle coreografie eseguite da quattro splendide coppie di danzatori capeggiati dal primo ballerino Guillermo Berzins che danzerà assieme a Marijana Tanaskovi, artista di precisione tecnica e di notevole intensità interpretativa.Danzatore di classe e di notevole presenza scenica, Guillermo Berzins nasce a Buenos Aires ed entra nel mondo della danza a soli 6 anni d’età. Oggi è riconosciuto a livello mondiale come maestro, ballerino e coreografo di Tango Argentino, nonché come organizzatore di grandi manifestazioni legate alla danza.È Membro del Consiglio Internazionale della Danza (CID UNESCO) e dell’Associazione argentina di Maestri, Ballerini e Coreografi di Tango Argentino (AMBCTA).Ballerino di classe impeccabile, vanta anni di esperienza sul palcoscenico. La sua imponente presenza scenica, unita all’emozione che trasmette, lo distingue in ogni contesto. Maestro naturale, dotato di grandi qualità nell’insegnare con chiarezza, ha sviluppato la propria metodologia GB TANGO approfondendo aspetti psicologici e pedagogici attraverso una continua ricerca. Pratica l’insegnamento da oltre quindici anni.Firma coreografie sia di Tango che di Folklore Argentino ed ha maturato un’ampia esperienza realizzando numerosi lavori coreografici e dirigendo compagnie internazionali. Attualmente svolge esibizioni, lezioni e seminari in tutto il mondo, e si è distinto in diversi festival, produzioni teatrali, televisive e cinematografiche oltre a ricoprire il ruolo di giudice in vari campionati internazionali di danza. A Trieste il Maestro Berzins dirige la “GB Tango Academy”, scuola da lui fondata.Allo Stabile regionale lo spettacolo va in scena alla Sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 solo il 25 febbraio. Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.