Halloween per grandi e piccoli al cinema

Halloween arriva nelle multisale del Circuito UCI Cinemas, con un serie di film dedicati ad adulti e bambini per vivere in totale sicurezza l’atmosfera del brivido.

I titoli che verranno proiettati dedicati ai più piccoli, sono:

100% Lupo, il film diretto da Alexs Stadermann e distribuito da Notorious Pictures che racconta la storia Freddy Lupin, erede della più potente famiglia di lupi mannari, che durante il rito della sua prima trasformazione si trasforma in un feroce… barboncino;

Carolina & Topo Tip. Il Mistero di Halloween, il film evento distribuito da Nexo Digital e diretto da Charlie Tango, un’opportunità unica per i bambini di interagire con i loro beniamini sul grande schermo e aiutarli a risolvere piccoli enigmi, trovare indizi o addirittura procurare l’ingrediente speciale per una pozione magica.

I titoli che verranno proiettati per tutti gli amanti del brivido, sono invece:

The Turning – La Casa del Male, il film diretto da Floria Sigismondi e distribuito da 01 Distribution in cui una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto “particolari”, ma presto scopre che sia i bambini che la loro casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano;



Possession – L'appartamento del diavolo, il film diretto da Albert Pintó e distribuito da Lucky Red che racconta la storia della famiglia Olmedo, costretta ad affrontare le forze oscure e le presenze maligne che aleggiano nell'appartamento dove si sono trasferiti per inseguire un futuro migliore.