Hanky Panky al Tiare Shopping a Villesse

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 11 marzo a partire dalle 19.30 appuntamento con “Hanky Panky - Acoustic Power Trio”, la band composta da Romolo del Franco Natale (voce e basso), Nicola Rudella (strumenti a corda) e Luca Carrara (batteria).



Il progetto, nato nel 2018, vuole dare nuova forma a canzoni dei più svariati generi musicali attraverso un sound acustico ma al tempo stesso energico, e grazie all’utilizzo di ukulele, mandolino, balalaika e percussioni la band riesce a riproporre in maniera originale successi musicali di grandi artisti internazionali come Police, Bob Marley, Pink Floyd e molti altri. Il gruppo, molto attivo nei live, nel 2021 venne selezionato per le finali di Sanremo Rock.



Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per muoversi negli spazi del Meeting Place è inoltre necessario indossare la mascherina FFP2.