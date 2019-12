Harlem Gospel Choir, le voci che scaldano l’anima

Energia, vitalità, vivacità e pieno coinvolgimento: il pubblico era stato preparato per una grande esibizione di Gospel. Ma forse il Rossetti di Trieste non era pronto a vivere così tante emozioni, tutte insieme. Il grande pubblico ha riempito le file: tutti pronti per ascoltare un coro composto da voci profonde, graffianti, vere. Voci armoniose, cariche di amore e ispirazione; voci profonde che in ogni nota toccano l’animo.

Fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l’Harlem Gospel Choir è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e di New York e gira il mondo condividendo la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. Un coro compatto, composto solo da veri e propri talenti sinergici: hanno cantato per i Papi, per i Reali e per molti cantanti rinomati a livello mondiale. Ma anche a Trieste hanno dato il meglio della loro arte.

Non solo canto, ma anche esibizione: i coristi non “lasciano tregua”… non è permesso non divertirsi e non essere parte dello spettacolo. Ed ecco la piena interazione con il pubblico, le luci dei cellulari a fare da coreografia, le braccia alzate e i cori cantati a squarciagola per intonare le varie armonie.

Un programma di repertorio decisamente stimolante che ha spaziato dai più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, alcuni successi pop riarrangiati e rivisitati in chiave gospel e uno speciale omaggio al grande Prince. Impossibile rimanere seduti e in silenzio: l’armonia, il calore e un grande pubblico che ha saputo mettersi in gioco, hanno creato la vera magia unanime.

Grazie per tutte queste emozioni Harlem Gospel Choir, per aver portato nei nostri cuori un calore che difficilmente dimenticheremo, fino al prossimo anno, sperando di poter ancora chiudere gli occhi e ascoltare quelle voci che riscaldano il teatro, l’atmosfera, il Natale e il nostro animo.