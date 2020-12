Harry Potter in musica

Non conosce confini il successo di Harry Potter, la straordinaria saga di J. K. Rowling che ha stracciato tutti i record, dapprima in libreria, poi al cinema e ora si prepara a stabilirne uno nuovo anche in musica con il videoclip dei triestini 40 Fingers, pubblicato oggi su YouTube.

I 40 Fingers sono un fenomenale quartetto di chitarre acustiche e sono la nuova rivelazione mondiale del crossover, grazie alle loro rivisitazioni e riarrangiamenti magistrali di celebri brani rock, pop e colonne sonore. In meno di due anni hanno già ottenuto più di 20 milioni di views solo sul canale Youtube e la loro versione di "Bohemian Rhapsody" è stata riconosciuta pubblicamente anche dagli stessi Queen sul loro sito ufficiale.

La passione condivisa dai quattro musicisti per il mondo del cinema e per le musiche dei film ha fatto sì che si cimentassero anche in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore tra cui la loro versione “a 40 dita” dei due momenti principali dell’opera di John Williams sulla saga di George Lucas (Star Wars), L'Ultimo dei Mohicani, un medley della Disney e ora un sensazionale medley da Harry Potter, con alcune delle musiche scritte sempre dal grande John Williams.