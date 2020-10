Harvest 2020, un racconto di vino e umanità

Un film documentario che esplora l’evoluzione del rapporto tra vino e uomo, facendo scoprire luoghi e personaggi del Fvg. Questo è ‘Harvest 2020’, ideato e prodotto dal regista Maurizio Gigola, che lo presenterà venerdì 9 ottobre alle 18 nello stand PromoturismoFvg di Villaggio Barcolana (piazza Unità a Trieste) con il direttore generale di PromoturismoFvg Lucio Gomiero ed Elisabetta Bracco.

Harvest 2020 racconta gli uomini e i sentimenti che ruotano attorno alla vendemmia 2020, un evento unico che resterà nella storia. E’ un’occasione per una riflessione esistenziale intorno a un momento dall’alto valore simbolico per l’umanità: il raccolto dell’uva. E’ il primo episodio della prima stagione di Wine Odyssey, un viaggio nel significato della bevanda più antica dell’universo, realizzato esplorando i momenti più significativi nella storia del rapporto tra vino e umanità, per svelare al mondo quale mistero si cela dietro questo profondo e ancestrale legame.

Da millenni, il vino è il compagno dell’uomo, un silenzioso osservatore dei suoi sentimenti, un complice che collega l’esistenza e l’evoluzione della cultura nel rapporto con la terra e il cielo. Wine Odyssey è un progetto trans-mediale sviluppato in diversi canali: la produzione cinetelevisiva, il digital e gli eventi, organizzati nel corso della produzione, come la prima presentazione pubblica del progetto durante la Barcolana 2020 e a seguire l’anteprima nella Casa della Contadinanza di Udine.

PromoTurismoFvg sta supportando la produzione di Harvest 2020 nell’individuazione di luoghi, prodotti e brand che sappiano raccontare l’eccellenza enogastronomica del Friuli Venezia Giulia.

Gigola inizia la sua carriera a Milano, durante la nascita delle prime radio private e l’esplosione del Made in Italy. Ha avuto esperienze in campo fotografico, radio, regia e produzione di documentari e spot pubblicitari. Tra il 2016 e il 2018 ha prodotto e diretto il film documentario ‘The Great Italian’, sulla vita di Gualtiero Marchesi. Oggi si sta occupando della produzione di Wine Odyssey e di altri tre documentari: un progetto sulla longevità e sulla dieta mediterranea, un film sull’identità culturale della musica venezuelana e un documentario sulla diaspora italiana nel mondo e l’identità italica. Lavora e vive tra l’Italia e San Francisco.