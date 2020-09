Help! - A Beatles Tribute a Gorizia

Mercoledì 30 settembre, alle ore 18.30 (per gli abbonati Komigo) e alle 20.45, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (Via Brass, 20), un doppio evento musicale d’eccezione: “Omaggio ai Beatles”, con le più belle ed indimenticabili canzoni del famoso gruppo di Liverpool. Il tributo sarà affidato al noto gruppo cover “Help! A Beatles tribute” (Slo, Usa e Srb).



Conosciuta come una delle migliori band, perché con il suo costume autentico, gli strumenti, l’attenzione ai dettagli e le performance energiche riportano sempre all'atmosfera dei tempi d'oro degli iconici Beatles! Verranno presentati i più grandi successi dei Beatles: I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Yesterday, You Can't Buy Me Love, Here Comes the Sun, Hey Jude e molti altri!



Ingresso: interi € 15,00; ridotti € 10,00 (under 26, over 65, disoccupati). Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia - tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19. Il numero dei posti è limitato, pertanto è necessaria la prenotazione.



Il doppio evento è promosso dal Kulturni dom di Gorizia (nell’ambito del festival “Komigo 2020”), in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia e il Terzo Teatro di Gorizia, con il patrocinio della Regione Fvg, il Comune di Gorizia e l’associazione Beatlesiani d’Italia Associati.