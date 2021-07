Help! Tribute Beatles a Ronchi

Lunedì 19 luglio 2021, con inizio alle ore 21.15, presso il palazzetto Palaroller di Ronchi dei Legionari (via dei Campi), si terrà un evento musicale d’eccezione: “Omaggio ai Beatles”, con le più belle ed indimenticabili canzoni del famoso gruppo di Liverpool. Il tributo sarà affidato al noto gruppo cover “Help! A Beatles tribute” (Slo, Usa e Srb).



Conosciuta come una delle migliori band, perché con il suo costume autentico, gli strumenti, l’attenzione ai dettagli e le performance energiche riportano sempre all'atmosfera dei tempi d'oro degli iconici Beatles! Verranno presentati i più grandi successi dei Beatles: I Want to Hold Your Hand, She Loves You, Yesterday, You Can't Buy Me Love, Here Comes the Sun, Hey Jude e molti altri!



Ingresso libero. I posti sono limitati, perciò è richiesta la prenotazione al numero 0481 477280 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00).



Il concerto è promosso dal Comune di Ronchi dei Legionari e dalla biblioteca comunale “Sandro Pertini” di Ronchi, in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border 2021”) e il Kulturni dom di Gorizia, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.