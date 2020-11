Martedì 1 dicembre, alle ore 17.00, sulla pagina Facebook della Mediateca de La Cappella Underground nuovo appuntamento con “ABCinema con Blow Out” - la serie di incontri per scoprire, conoscere, ricordare mode e tendenze della settima arte – dedicato al rapporto tra il cinema e il calcio con un focus dedicato ovviamente alla figura di Diego Armando Maradona e alla produzione cinematografica a lui dedicata. Ospiti della puntata Adriano De Grandis (Il Gazzettino) e Lorenzo Rossi (Cineforum).



Il calcio, più di altri sport, al cinema è accompagnato da un paradosso: sembra quasi irrappresentabile. Il calcio è fatto di grandi attese, improvvisi e brevi lampi, spazi molto grandi, continue lotte, grandi dosi di agonismo, ma pochi momenti veramente salienti. Nonostante la durata perfettamente cinematografica di una partita, il suo andamento non è per nulla ottimizzato allo spettacolo. Forse per questo il documentario è la forma con cui il calcio riesce ad esprimersi al meglio su grande schermo: storie vere, amplificazione del reale e documentazione. Ma sarà sufficiente a produrre contenuti memorabili?



Di questo e di molto altro nel prossimo episodio di ABCinema con Blow Out: “Ho visto Maradona – Cinema, Calcio e Pibe de Oro”.

La Mediateca La Cappella Underground è chiusa dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020, salvo nuove e diverse indicazioni, come disposto dal DPCM del 3 novembre 2020.