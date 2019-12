Homepage Festival presenta 'Manuale di edutainment'

Come si può contribuire a far crescere un’organizzazione, un evento, un festival, portando attività interattive che stimolino il pubblico? Una soluzione è l’edutainment. Ovvero apprendere divertendosi in chiave creativa, e si può applicare tanto nel mondo dell’insegnamento quanto nell’organizzazione aziendale, di eventi e rassegne. Parola di Jader Giraldi, nuovo direttore artistico di Homepage Festival e Alberto Felice De Toni, già Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine.



Ne discuteranno insieme nell’incontro organizzato da Homepage Festival, con il patrocinio dell’Università di Udine, giovedì 12 dicembre a Palazzo Florio. In Sala Florio alle 17, presenteranno il saggio di Giraldi “Manuale di edutainment. Perché l'apprendimento divertente crea organizzazioni intelligenti” (Guerini Next editore), moderati da Marco Da Rin responsabile comunicazione di Homepage Festival.



Edutainment è un neologismo anglosassone derivante dell’accorpamento dei termini educational (educativo, didattico) ed entertainment (intrattenimento, gioco) coniato da Bob Heyman mentre produceva documentari per la società National Geographic.



Perché apprendere divertendosi è possibile anche nel mondo del business. Crisi e incertezze, quarta rivoluzione industriale, modalità digitali che pervadono sempre più massicciamente le realtà aziendali, richiedono oggi un approccio formativo lontano dai canoni della lezione frontale o dei metodi tradizionali che, per quanto consolidati, non riescono più a rendere ragione di una realtà sempre più composita e articolata. Jader Giraldi, unendo la passione per il teatro al lavoro di consulente e formatore, propone, per la prima volta in Italia, una lettura dell’Edutainment applicata al management. Sulla scorta di un’esperienza decennale, costruisce percorsi originali ed efficaci, applicabili alla comunicazione d’impresa, all’apprendimento formativo e a situazioni di change management, offrendo al lettore racconti evocativi e precisi spunti operativi. In altri termini: un metodo per chi vuole rivoluzionare il modo di fare formazione e per chi si accosta per la prima volta ai principi dell’edutainment.



L’evento di giovedì 12 dicembre è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: www.homepagefestival.com