I ‘mecenati’ del Css in gara per l’Art Bonus nazionale

C’ è anche #iosonoMecenate, lo speciale format online ideato dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia durante il lockdown primaverile, tra i progetti in gara alla 4a edizione di Art Bonus dell’anno, concorso nazionale che premia le migliori proposte finanziate attraverso lo strumento predisposto dal Mibact.

Selezionato fra i progetti della regione, il percorso di 20 appuntamenti online #Iorestoacasa con… ha condotto gli spettatori nelle case degli artisti con ospiti ad ogni puntata diversi, dal territorio e da tutta Italia. Ogni protagonista ha scelto le forme e i contenuti con cui raccontarsi o raccontare il proprio punto di vista, i progetti o la visione del futuro. Il progetto può essere votato fino al 6 gennaio 2021 sulla piattaforma www.concorsoartbonus.it.

“Essere stati selezionati – dichiara Alberto Bevilacqua, presidente del CSS - è un importante riconoscimento artistico e progettuale. L’iniziativa è nata per incoraggiare il mecenatismo culturale, mantenere un contatto diretto con il pubblico e sostenere gli artisti su un ‘palcoscenico virtuale’ di dirette streaming”. Per ogni artista è stata aperta una raccolta fondi per la realizzazione di progetti futuri.