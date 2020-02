I ‘milionari’ della musica regionale

Forse non è troppo tardi. Se 40 anni fa c’era chi cantava Video killed the radio star, il video ha ucciso la star della radio, oggi le clip sono diventate il mezzo principale per la diffusione della musica. Nel mondo dello streaming e della musica ‘liquida’, produrre un video può essere l’unico modo per trasmettere a tutto il mondo la propria creatività, e a questo punto la distanza tra Udine e New York, la Carnia e la West Coast o la Pedemontana e la Giamaica, non esiste più.

L’ultima legge del 2016 considerava i videoclip solo opere a “carattere promozionale di un artista”. Ora, una petizione della Federazione Industria Musicale Italiana ha convinto il Ministro della cultura a firmare un decreto che ha trasformato i video musicali in “opere d’arte” (al pari di film e videogiochi) e dal 1° gennaio i videomaker vedono riconosciuto il proprio status, oltre ad un’agevolazione fiscale importante per permettere a tutti di produrre clip ‘d’autore’.



I siti specializzati si sono già precipitati a stilare classifiche: su Rockit, uno dei più cliccati per la musica di qualità, italiana e non solo, a sorpresa sono ben due i video di artisti regionali indicati tra i “20 più belli di tutti i tempi”. E così, tra Elio e le Storie Tese e Frankie Hi-Nrg, Liberato e i Subsonica, Lucio Dalla, Franco Battiato e Jovanotti, troviamo due band friulane, pardon, pordenonesi: i Prozac+ con Acida e i Tre allegri ragazzi morti con Occhi bassi.Le due band del Friuli occidentale risultano anche tra le più ‘cliccate’ nei singoli video su YouTube: un modo, oggi come oggi, anche per creare ‘numeri’ per l’industria discografica. La band mascherata di Davide Toffolo & C. conta 4 milioni di visualizzazioni per Il mondo prima di te, i Prozac arrivano addirittura a 6 per la loro già citata hit Anni ‘90, ma nella produzione dei primi non mancano altri video ‘artistici’ come In questa grande città, C’era un ragazzo che come me... e, per quanto riguarda gli ‘eredi’ dei Prozac, i Sick Tamburo, c’è Parlami per sempre che sfiora il milione.Grandi numeri anche da artisti inattesi, come Ruggero de I Timidi, arrivato a 3,3 milioni di views con Timidamente io, o i metallari Elvenking, a 1,3 con The divided heart. Il pop garantisce grandi numeri: lo sa bene Shari, che condivide con Benji e Fede i 6,4 milioni di clic per Sole. Ed Elisa, che gioca in un altro campionato. Ecco i suoi numeri: 44 milioni di views per A modo tuo, 32 per Se piovesse il tuo nome, 29 per Anche fragile, 21 per Ogni istante, 16 per L’anima vola, 13 per Bruciare per te, 8 per Tua per sempre. Numeri simili, non troppo a sorpresa, per i Mellow Mood, la reggae band pordenonese di fama mondiale, che per Dance inna Babylon contano ben 53 milioni!L’arte, però, non è solo una questione di numeri. Ci sono tantissimi video usciti negli ultimi 10-15 anni che meritano più di una menzione, realizzati da una nuova generazione di videomaker della regione, scelti anche da artisti nazionali: Tomas ‘Uolli’ Marcuzzi, Aurora Ovan, Simone Vrech, I ragazzi della prateria... Pensiamo al Doro Gjat di Vai fradi – copiato da un certo Rovazzi! - , Blue e Aprile, all’ironia dei Playa Desnuda con Melancholia e la ‘loro’ cover di Last Christmas, i piccoli capolavori degli Amari (Il tempo più importante, Le gite fuori porta), avanti di anni. Le raffinate clip di Delmoro (Idiosincrasia, Dove siamo finiti), Rebi Rivale (L’uomo nero), Serena Finatti (Le cirque des animaux) e Officina F.lli Seravalle, i nuovi lavori di La Corte di Lunas e Il Guru... E poi, tutti i video che ‘promuovono’ il territorio, da Tempo di Piero Sidoti a Revelli di Franco Giordani e Irish Tunnel di Michele Pirona. Venti posti per una classifica ‘solo friulana’ non bastano proprio.