I 'Goonies' tornano al cinema

Una programmazione ricca di appuntamenti per il pubblico di ogni genere quella di The Space Cinema in vista delle festività natalizie. Il 9 e 10 dicembre è atteso, infatti, un importante appuntamento con il film d’avventura per ragazzi per eccellenza. I Goonies, uno dei film più amati degli anni 80, vero e proprio cult capace di affascinare grandi e piccoli con le avventure di Mickey, Chunk, Brand, Moth, Data, Andy (e la banda Fratelli) torna nei The Space Cinema a quasi 35 anni di distanza dal suo debutto. Un'uscita evento per i fan della prima ora e per tutti coloro che non hanno avuto l'occasione di vederlo su grande schermo nel 1985.

Il film racconta l'incredibile avventura di un gruppo di ragazzini che, per evitare di essere sfrattati dalle loro case, si mettono alla ricerca del tesoro di un misterioso pirata, Willy l'Orbo. Una banda di amici giovani eroi che si lancia in una pazza ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. La mappa del tesoro alla quale si affideranno li guiderà in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre.

Le prevendite per acquistare i biglietti ed assistere alla proiezione dei Goonies sono aperte e disponibili sul sito ufficiale The Space Cinema al seguente link e sull’app mobile del circuito.