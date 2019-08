I '60 Ruggenti & Friends salgono sul palcoscenico di Piazza Verdi, domenica 11 agosto, alle 21, a ingresso libero per raccontare in due ore di musica, divertimento e nostalgie alcune hit intramontabili e mai dimenticate, con particolare attenzione alla solidarietà, perno della serata.



Lo spettacolo si svolge nell'ambito di Trieste Estate 2019, rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.



Anche quest'anno l'Associazione Amici dell'Hospice di Aurisina, con sede presso la Pineta del Carso, sarà beneficiaria delle offerte che il pubblico vorrà devolvere: esse saranno impegnate a favore dell'attività di sostegno dei malati oncologici arrivati al termine dei protocollo terapeutici e a il loro familiari.

È con vero orgoglio che gli organizzatori contribuiscono a questa causa con i loro spettacoli, per stare vicino moralmente ed economicamente a chi ne ha bisogno.



"I'60 Ruggenti. Ritrovarsi in Musica" è l'associazione che accoglie alcuni tra i personaggi più rappresentativi della scena musicale triestina degli anni Sessanta e seguenti. Sono variabili i componenti della band e attualmente è composta da 11 elementi. Il repertorio spazia dai successi italiani di Celentano, Nomadi, Battisti, Morandi ... fino alle hit mondiali di Presley, Beatles, Stevie Wonder, ...

Da sempre si impegna per le cause benefiche e, particolarmente sensibile alla salute delle persone, ha in passato contribuito ad aiutare chi opera nella ricerca sulle malattie infantili, cardiologiche e oncologiche.



