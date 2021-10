I big mondiali del jazz al Festival Jazz & Wine of Peace

Con 30 appuntamenti in cartellone si apre giovedì 21 e prosegue fino a lunedì 25 ottobre la 24esima edizione del festival Jazz & Wine of Peace 2021 organizzato da Circolo Controtempo con la direzione artistica di Mauro Bardusco. Si rinnova dunque il binomio vincente “jazz & vino”, nello scenario incantevole del Collio italiano e sloveno, dove i vigneti e anche le relazioni fra le genti non hanno confini, con base a Cormòns, qualche incursione a Gorizia e molti eventi nelle cantine vinicole e nelle dimore storiche del territorio. E anche quest’anno sono attesi, di nuovo, molti spettatori stranieri, in particolare pubblico sloveno austriaco che in genere costituisce oltre la metà del totale.



Diciotto i concerti con le stelle del jazz internazionali, fra le quali il duo di fuoriclasse assoluti John Scofield & Dave Holland (Cormòns, 23 ottobre, ore 18) in anteprima italiana, il Trio Rymden del pluripremiato pianista norvegese Bugge Wesseltoft, con Magnus Öström e Dan Berglund, in esclusiva italiana (25 ottobre, teatro di Cormòns, ore 20), o il trio spettacolare – The New Cool - del pianista David Helbock, icona della scena jazz europea, con il trombettista Sebastian Studnitzky e il chitarrista Arne Jansen (25 ottobre, villa Attems di Lucinico, ore 15).



Formidabile la rappresentanza femminile, a partire dalla presenza al festival – per la prima di sole tre piazze italiane – della sassofonista newyorkese Lakecia Benjamin, carismatica star internazionale del funk/r&b/jazz, con il progetto dedicato ai mitici John e Alice Coltrane (sabato 23 ottobre, Teatro Comunale di Cormòns). Grande jazz di impronta femminile anche con il quartetto capitanato dalla malese Linda May Han Oh, pluripremiata contrabbassista elettrica, bandleader, artista discografica e compositrice che appartiene alla nuova generazione di musiciste che si stanno imponendo nella scena mondiale (venerdì 22 ottobre, Teatro Comunale di Cormòns) e con Anais Drago (sabato 23 ottobre, Castello di Spessa di Capriva del Friuli,) violinista e compositrice piemontese, musicista appassionata e creativa che si esibirà in solo.Cresce inoltre il ruolo di Jazz & Taste, il festival nel festival che rientra nel progetto nazionale Jazz & Wine Italia, coordinato da Eduardo Contizanetti, quest’anno con 12 eventi che abbinano i brani musicali alle degustazioni di vino e che vedono protagonisti i migliori jazzisti nazionali, ospitati nelle aziende agricole vitivinicole e nei luoghi storici del territorio. Nomi di assoluto livello anche in questo palinsesto, esponenti di spicco del jazz italiano come la pianista Francesca Tandoi con il bassista Stefano Senni, i chitarristi Adelaide e Roberto Gemo, il pianista Rudy Fantin, la cantante Elsa Martin, il sassofonista Filippo Orefice con il trombettista Federico Pierantoni, il chitarrista Eduardo Contizanetti con il pianista Alessandro Scolz e il batterista Pietro Sponton, il pianista Renato Chicco, la sassofonista Sophia Tomelleri con il bassista Alex Orciari, e il clarinettista e artista Oreste Sabadin. Torna, infine, anche l’appuntamento con i concerti di Round Midnight, all’ora dell’aperitivo e in seconda serata, nei locali di Cormòns.