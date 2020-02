I Blood Brothers portano Bruce Springsteen al Palamostre

I Blood Brothers, l’unica tribute band in Europa in grado di riproporre l’energia del più grande live performer di sempre, sabato 8 febbraio arriva al Teatro Palamostre, a Udine per il secondo tour con la produzione di Good Vibrations che sta portando da anni nei teatri spettacoli di grande qualità e successo.



Lo spettacolo teatrale offrirà due ore di emozioni senza sosta, ripercorrendo un repertorio fatto di storie nelle quali ognuno si potrà riconoscere come protagonista. Le scalette dei Blood Brothers comprendono i grandi successi del cantautore del New Jersey come “Born in The Usa”, “Born To Run”, “Hungry Heart”, “Badlands”, “Dancing in the dark” ma punta anche a sfruttare l’ambiente teatrale per proporre chicche e brani eseguiti pochissime volte dallo stesso Springsteen.



Un progetto nuovo quello di portare l’energia e la classe del Boss a teatro, vista l’abitudine dei fan a calcare l’erba degli stadi di tutto il mondo... ma vi assicuriamo che lo show vi regalerà grandi sorprese: è coinvolgente e fa muovere fan da varie zone d’Italia che creano grandi serate di divertimento e amicizia che entusiasmano tutti i presenti, preparatevi quindi a un’esperienza che vi farà stare bene e in compagnia.