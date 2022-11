I Brit Floyd al Politeama Rossetti

Il tour dei Brit Floyd è ormai divenuto un vero fenomeno, universalmente riconosciuto come il più grande spettacolo live al mondo che porta sul palco le canzoni dei Pink Floyd.

In questi giorni questo imponente show è arrivato in Italia, facendo tappa a Milano al Teatro Arcimboldi e a Torino al Teatro Colosseo e raccogliendo ampi consensi da parte della critica e del pubblico. Lunedì 7 novembre arriverà per la prima volta a Trieste, al Politeama Rossetti, in quella che si preannuncia una serata da tutto esaurito. Gli ultimissimi biglietti sono in vendita online su Ticketone.it, Vivaticket.it e alle biglietterie del Rossetti.

“The World’s Greatest Pink Floyd Show” è il progetto più ambizioso e potente dal vivo dei Brit Floyd, che dà vita e ricrea fedelmente la magnificenza della scenografia dell’ultimo tour dei Pink Floyd del 1994. Lo show proporrà pezzi musicali indimenticabili come The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Division Bell, oltre all’esibizione “note per nota” di 23 minuti dell’iconica canzone Echoes, scritta 50 anni fa, estratta dall’album rivoluzionario dei Pink Floyd del 1971 “Meddle”.

Dal loro esordio a Liverpool nel 2011, si sono esibiti in oltre 1.000 spettacoli facendo il giro del mondo con tour sold in Europa, Nord America, Sud America e Medio Oriente. Dopo aver suonato in alcuni dei luoghi più iconici e prestigiosi (dalla Royal Albert Hall di Londra al maestoso Red Rocks Amphitheatre in Colorado, passando per il Greek Theatre di Los Angeles e la Radio City Music Hall di New York).

Sarà un viaggio emozionale coerente e perfetto nell’universo dei Pink Floyd, quello dei Brit Floyd non è un semplice tributo, ma una vera e fedele ricreazione dei dettagli che hanno contraddistinto la leggendaria band: dallo schermo circolare alla produzione luci, passando per i laser e i gonfiabili, tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e che si respirerà in teatro.

Il concerto è organizzato da VignaPR e AND Production in collaborazione con ilRossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Zed Live.